“En realidad, hay una apertura del cepo con plata y otra sin plata. Si me ponen la plata, lo abro hoy. Estamos trabajando como si no la consiguiéramos. Para abrir el cepo sin plata necesitás es que desaparezca el exceso de oferta de pesos”, dijo. De todas formas, no dio precisiones sobre con cuánto dinero abriría el cepo: “No quiero ser imprudente, pero prefiero que ese número lo conteste Santiago Bausilli [presidente del Banco Central]”.

El libertario se diferenció de las gestiones anteriores que también impusieron restricciones cambiarias y explicó: "¿Qué era lo que hacía el gobierno de Cristina [Kirchner]? Emitía dinero y generaba presiones inflacionarias. Como esas presiones se traducían en un deterioro del sector externo, se producían perdidas de reservas. ¿Y cómo respondían? Establecían restricciones, una forma de devaluar sin tocar el tipo de cambio”, lanzó y agregó: "Te cercenaba la libertad. Los pesos que tenías quedaban atrapados. Te aumentaba la base imponible del impuesto inflacionario y te rompía la cabeza".

javier milei cepo.jpg Javier Milei, sobre la salida del cepo: "Si me ponen la plata, lo abro hoy"

Durante el día de su cumpleaños, el presidente habló con Alejandro Fantino durante su programa en Neura y contó: "Estuve trabajando mucho. Tuve tres reuniones a la mañana, después tuvimos un pequeño brindis con los Ministros y referentes de cada área. Después recibí al embajador de China que me trajo una carta por el día de mi cumpleaños de Xi Jinping", celebró. Sin embargo, aclaró: "Yo no le doy mayor importancia al día de mi cumpleaños. Para mí es un día más, no tiene ninguna cuestión particular".

También en materia económica, el Presidente afirmó que la inflación en Argentina “es del 1% mensual o 13% anual”. El mandatario explicó cómo llegó a esa cifra: “Cuanto el IPC es de 2,5% ya estamos en la inflación inducida. Ahí bajo el crawling peg y si no hay money overhang se levanta el cepo. Cuándo va a ocurrir eso no depende solo de nosotros, depende más de las decisiones de demanda de dinero de los individuos”.

Conflicto universitario: Milei destacó que el Gobierno "ganó la batalla"

En cuanto al presente político del país, Milei destacó que el Gobierno "ganó la batalla de las universidades", porque "el 85% de la gente quiere auditarlas".

"Cuando arrancó el tema de las universidades arrancó que el 90 por ciento estaba a favor de las universidades y el 10 por ciento a favor nuestro. Hoy estamos 50 a favor de las universidades y 40 a favor nuestro. La batalla de las universidades la dimos y la ganamos, el 85 por ciento de la gente quiere auditarlas, que es lo que planteamos", expresó.

El Presidente también se refirió a las elecciones legislativas del año que viene y anticipó que "José Luis Espert va a arrasar en la provincia de Buenos Aires. No tengo dudas". A su vez, remarcó: “Si mirás detenidamente, hoy que tenemos una intención de voto en torno al 45%, aun después de haber hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Tenemos una inflación que baja, la actividad se recupera, los salarios y jubilaciones reales suben. La pobreza cuando nosotros llegamos era de 57% y hoy está en 49%... En lo que va del Gobierno, bajamos la pobreza ocho puntos. Tanto a [Luis] Toto Caputo como a Sandra Pettovello los tienen que llevar en andas”.

Javier Milei aseguró que cruzó a Cristina Kirchner para "explicar que es una ignorante"

Finalmente, el Presidente habló de su cruce con Cristina Kirchner en redes sociales y sostuvo que la confrontó para "explicar que es una ignorante que no sabe de economía".

“Hay cosas que para mí ameritan ser discutidas. Ella hace un planteo en sobre la inflación, LeFi, LECAPs... A mí ese planteo me sirve para explicar que ella es una ignorante, no sabe de economía y que lo único que hizo fue romper el país. Y al mismo tiempo me permiten explicar los logros del Gobierno”.

El cruce con la expresidenta comenzó luego de que el libertario dijera durante una entrevista que le "encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro”. La candidata a presidenta del PJ respondió y desató un largo intercambio de mensajes discutiendo puntos económicos en redes sociales.