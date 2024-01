Javier Milei en Davos defendió al capitalismo "en peligro" por las políticas socialistas

Javier Milei dijo en Davos que el capitalismo es "justo y moralmente superior", que no existen "fallos de mercado" excepto que haya "intervención del Estado"

Durante su intervención en el Foro Económico Global ante jefes de Estado y empresarios de las finanzas de Davos, Suiza, el presidente Javier Milei defendió el capitalismo al asegurar que se trata de un sistema político y económico "justo y moralmente superior" y dijo que no existen "fallos" cuando se implementan políticas "de mercado" a excepción de que haya existido "una intervención estatal".

"Occidente está en peligro porque sectores le abren la puerta al socialismo, que fue fracaso económico y cultural"

Javier Milei afirmó además que “la doxa de izquierda atacó al capitalismo por una cuestión de moralidad” y aseguró que la “justicia social no aporta al bienestar general”.

En otro pasaje, el Presidente defendió el capitalismo al asegurar que se trata de un sistema político y económico "justo y moralmente superior", cuya implementación llevó al mundo actual a ser "más rico, libre, pacífico y próspero que en cualquier otro momento de la historia".

Al exponer en el Foro, Milei aseguró, además, que hoy un "empresario exitoso es un héroe". En esa línea, remarcó que "el empresario es un benefactor social y un héroe", y consideró que Occidente "está en peligro porque sectores le abren la puerta al socialismo, que fue fracaso económico y cultural".

Milei afirmó en Suiza que no existen "fallos" cuando se implementan políticas "de mercado" a excepción de que haya existido "una intervención estatal".

"Inexorablemente, por desconocer el mercado, cada vez que quieren solucionar lo que consideran un fallo, estarán abriendo las puertas al socialismo y condenando a las personas a la pobreza", afirmó el Presidente.

Al referirse a la Argentina durante su discurso, el Presidente aseguró que desde que el país "abandonó el modelo de la libertad", hace "100 años", los argentinos son "más pobres" e instó a los empresarios del mundo a que "no cedan al avance del Estado" porque "no es la solución, sino el problema en sí mismo".

"Venimos a invitar a los países de Occidente a retomar el camino de la libertad. No se dejen amedrentar por la casta política y los parásitos que viven del Estado", afirmó.

Algunas de las definiciones

El comienzo del discurso del mandatario argentino tuvo su énfasis en un aviso a los líderes y empresarios mundiales sobre "los valores de occidente" y "una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo".

"Hoy estoy acá para decirles que occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, y en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados algunos por el deseo bienpensante de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que nosotros llamamos colectivismo".

"Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que, por el contrario, son su causa. Creanmé, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonio de estas dos cuestiones".

"En 35 años nos convertimos (por Argentina) en la primera potencia mundial. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos cien años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer al puesto número 140 del mundo".

"No solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento en que se adoptó: para el año 1800 cerca del 95% de la población mundial era rico. El capitalismo va a terminar con el hambre".

"El problema es que la justicia social no sólo no es justa sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva ¿o acaso alguno de nosotros puede elegir no pagar impuestos? Lo cual significa que el estado se financia a través de la coacción, y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción".

"Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que Kirzner llama un proceso de descubrimiento".

"Si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos, y la consecuencia de ello es que va a producir menos y la "torta" será más chica, generando un perjuicio para el conjunto de la sociedad".

¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no sólo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial, y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior?

"Para entender qué venimos a defender, es importante definir de qué hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo retomo las palabras del máximo prócer de la libertad de nuestro país, Alberto Benegas Lynch (h) que dice que: 'el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio'”.

"Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la argentina del futuro. Un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo: la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad".

Milei reclamó a los economistas “neoclásicos que salgan de la caja”, consideró que “el feminismo radical genera intervencionismo” y llamó a “levantar la voz” contra el socialismo.