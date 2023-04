Luego de conocerse trascendidos de suspensión o derogación de la ley de alquileres, desde la Federación Nacional de Inquilinos expresaron que sigue vigente y que "modificarla por decreto sería inconstitucional". Se refirieron al artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece que “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.

Gervasio Muñoz, dirigente de la agrupación y presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, calificó que “Sergio Massa es un empleado de las corporaciones inmobiliarias y de la construcción" y cuestionó que el ministro de Economía "dice que la ley de alquileres no funciona, cuando en realidad lo que no funciona es el plan económico de Massa y el FMI, el cual pidió no regular el precio de los alquileres”.