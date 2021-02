Horacio Verbitsky: "No advertí que fuera algo incorrecto"

gines.jpg Tras el escándalo de la vacunación VIP, que le costó el cargo al ministro de Salud, Horacio Verbitsky manifestó arrepentimiento.

Luego aseguró que no advirtió en su momento la falta, la cual él mismo la hizo pública en su participación en radio El Destape: "Si lo hice y, sobre todo, si luego lo conté sin que nadie me lo preguntara, es porque no advertí que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio".

En su defensa, negó las especulaciones que surgieron acerca de las intenciones que perseguía al hacer pública su inclusión en la llamada vacunación VIP. "Habrá quienes duden, porque a lo largo de tantos años se fue estructurando un estereotipo sobre mí que excluye actos ingenuos o simplemente estúpidos. Se presume que siempre actúo en forma racional y se buscan motivaciones ocultas, que en este caso han llegado a extremos delirantes, como que fue un regalo de cumpleaños a Cristina, para que el gobierno se desembarazara de Ginés", manifestó.

La renuncia

Acerca del alejamiento de González García, por un lado Horacio Vertbisky dijo que entiende el pedido de renuncia de parte del presidente Alberto Fernández, pero al mismo tiempo afirmó que la repudió. Deploro su salida del gobierno y recomiendo leer su carta de despedida. Allí, además de trazar un balance de su gestión, luego del desastre de los cuatro años del neoliberalismo, el exministro dice que las personas vacunadas en el Ministerio 'pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente'", expresó.

Según contó, eso mismo le dijo Ginés a él cuando lo llamó para preguntarle si le correspondía vacunarse. Argumentó que lo llamó porque estaba "alarmado" ante el noveno contagio en su familia, que "abarcó desde septuagenarios hasta bebés de un año, y con una víctima fatal luego de semanas de sufrimiento". Y agregó: "Me dijo que sí y que debía hacerlo en el Hospital Posadas, uno de los tres nacionales, que depende del Ministerio. Días después obtuve el turno".

"Pero horas antes, desde la secretaría privada del ministro me indicaron que un equipo ambulante del hospital lo haría en el propio Ministerio. No debí haberlo consentido", remarcó el periodista Horacio Verbitsky.