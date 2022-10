Gimnasia - Boca: camarógrafo sufrió tres balazos de goma

arbitro baleado gimnasia boca 2.jpg

"Me toma de sorpresa, no es que la cámara está oscura, la cámara tiene una luz muy potente. Yo estoy con la cámara y luz prendida enfocando los disturbios, todo lo que veo y puedo hacer", explicó. "Lo que me llama la atención es que salta la valla y me dispara", remarcó.

"Yo recibo los disparos en la zona de la ingle y me dobla de dolor, enseguida cuando siento la quemazón y el dolor me agaché y me tiré al piso y ahí vienen unos chicos y le decían: '¿qué hacés? ¿No ves que le tiraste a un camarógrafo?'. El policía ni se inmutó, siguió disparando. Me cruza a mi, yo lo miro y le digo '¿qué hacés?' y siguió disparando para adelante", contó el Uruguayo, que explicó que inmediatamente lo llevaron al móvil para resguardarlo.

"Cuando siento el dolor y el ardor me miré el pantalón para ver si tenía un agujero. Tenía las marcas de los balazos", relató y aseguró que en el momento pensó que iba a disparar para otro lado y no directamente contra él. Después opinó sin tapujos: "Hay Policía preparada para ciertas cosas y para otras no. La verdad fue un caos y disparaban para todos lados. Hirieron a chiquitos, a gente grande, a mamás, a todo el mundo..."

"¿No te das cuenta que estoy trabajando o que otros colegas están trabajando? Si sos un poquito coherente mirás. Si estás disparando un arma y sos conciente de lo que estás haciendo te tenés que dar cuenta que hay gente alrededor que no merece ese maltrato", explicó.

El encuentro entre Gimnasia de La Plata y Boca se suspendió a los 9 minutos por serios incidentes en las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo: hubo gases y balas de goma. En medio del caos, entre los heridos que se registraron, el camarógrafo Fernando Rivero, de TyC Sports, recibió tres impactos de balas de goma.

"Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde", relató. A su vez, afirmó que "todo el Bosque está lleno de gas". "No te deja respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata", expresó minutos después.

Sergio Berni sobre los disparos

"Camarógrafo o no, ningún policía puede tirar, aunque sea munición de goma, de forma directa al cuerpo. Tiene una responsabilidad por la cuál responder. En este momento, lo primero que hicimos fue reestablecer el órden alrededor del estadio y evacuar a la gente. Era un caos, 30 mil personas aspirando gases lacrimógenos", aseguró Sergio Berni en TyC Sports. "Defensa Civil pudo evacuar el estadio sin que pudieran chocarse con los violentos que intentaban romper el estadio para entrar. La segunda prioridad era atender a los heridos, que se decía que eran muchísimos. Lamentablemente hay que informar el fallecimiento de una persona de 56 años que tenía un problema cardíaco. No es culpa de nadie, hay una responsabilidad porque es una muerte que se podía haber evitado. Aparte está la justicia trabajando de oficio para determinar la responsabilidad de lo que pasó", completó.