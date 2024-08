Francisco Paoltroni fue echado del bloque LLA y cargó contra Santiago Caputo

“El presidente tiene la oportunidad de corregir el rumbo, si él no lo hace va a ir perdiendo cada vez más credibilidad y confianza”, consideró y señaló que Milei “es un académico, un hombre que ha leído muchísimo y ha escrito otro montón, pero no tiene gestión de equipos, nunca gestionó emociones, talentos, y ha delegado muchas de estas funciones en este muchacho Caputo”.

Santiago Caputo asesor Javier Milei.jpg

Para el legislador, “el triángulo de hierro” que el presidente dijo constituyen él, su hermana Karina y Santiago Caputo, “tendría que ser con (Victoria) Villarruel y (Mauricio) Macri“. “Entre Macri y Milei se mete Caputo”, agregó.

En diálogo con Radio Rivadavia, Paoltroni opinó que “las malas influencias de Santiago Caputo” lo están llevando a Milei “por el sentido equivocado, está debilitando la imagen, la credibilidad y confianza de este Gobierno”. “El presidente tiene la posibilidad de retirar el pliego (de Ariel Lijo) y desplazar a este muchachito”, expresó.

Javier Milei Karina Milei Estados Unidos.jpg

En alusión precisamente a su rechazo a la postulación del juez federal para la Corte Suprema, lo que terminó provocando su salida, ratificó: “Yo no me muevo de la promesa de campaña, vinimos a cambiar el sistema económico y a terminar con el modelo de la casta. Cuando vos lo traes a Lijo lo que estás haciendo es que el sistema de la casta siga, continúe y perdure para siempre. Y ahí es donde estamos mal”.

El senador contó que él no habló con el presidente, sino que “Santiago Caputo me llamó a la Casa Rosada y me dijo ‘ya sabemos que vas a votar en contra pero te pedimos que te calles'”, y que él respondió que no sólo no se “iba a callar, sino que iba a hacer lo imposible para que este señor no sea juez”.

Consultado sobre negociaciones entre el Gobierno y el kirchnerismo por los pliegos de la Corte, de la mano de una ampliación del máximo tribunal, el formoseño expresó que “sería muy probable, porque acá se está haciendo todo lo contrario de lo que se dijo sobre la Justicia, que íbamos a hacer una Justicia de calidad, independiente, con jueces probos”.

“Lijo no investigó la causa de YPF, salvó a Gildo Insfrán de una condena, está a favor de las reelecciones indefinidas y la ley de lemas para que volvamos al caudillismo”, sumó.