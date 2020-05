Fernández: "No queremos quedarnos con empresas ni castigar a los ricos"

El presidente Alberto Fernández visitó Formosa y rechazó que el Gobierno quiera quedarse con empresas o castigar a los ricos. "Lo que queremos es un país más justo", dijo".

Junto al gobernador Gildo Insfrán, Fernández aseguró, además, que no solo le preocupa la velocidad en la que se recupera la economía sino que haya un sistema más igualitario. Pidió, entre otras cosas, abandonar el centralismo.

Junto a la primera dama, Fabiola Yañez, el jefe de Estado arribó al Aeropuerto de Formosa este mediodía y fue recibido por el gobernador local, Gildo Insfrán. Allí recorrió el Estadio Cincuentenario ambientado como hospital para la atención e internación de pacientes leves de COVID-19. "Un sistema más justo no es perseguir a nadie. Esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas, de que queremos castigar a los ricos, no, no, no, queremos un país más justo", precisó.

Aseguró que tras la emergencia sanitaria la Argentina "debe ser un país más justo", y propuso "revisar el sistema de coparticipación federal", al hablar en Formosa, donde fue recibido por el gobernador local, Gildo Isfrán.

"Hay que revisar todo y terminar con el centralismo. No estoy feliz viviendo en un país que tiene una capital con un ingreso por habitante similar al de Bélgica y provincias con índices de países muy pobres. Esto está mal y hay que cambiarlo", subrayó el mandatario.

Aseguró también que cuando pase la pandemia, Argentina volverá a tener un "buen sistema de salud como el que nunca debió dejar de tener". Y agregó: "Esto pasó porque durante cuatro años se decidió que no hacía falta inaugurar hospitales porque eran un gasto. Así fue como nos quedamos sin vacunas".

Diario UNO de Entre Ríos on Facebook Watch EN VIVO | Conferencia del presidente Alberto Fernández y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán Posted by Diario UNO de Entre Ríos on Thursday, May 28, 2020

Además dijo que el gobierno nacional "va a trabajar y darle" a Formosa "todo lo que no le dieron en estos años" y se comprometió a "terminar los kilómetros que hacen falta para que el gas llegue" a ese distrito.

En una rueda de prensa junto al gobernador Insfrán, Fernández destacó que es una de las dos provincias sin casos de coronavirus y, en relación a la pandemia, dijo que "va a haber un día después y vamos a estar de pie produciendo y haciendo crecer a la Argentina".