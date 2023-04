Enacom inició un sumario por los dichos de Viviana Canosa

La denuncia fue presentada inicialmente por la ministra de Mujeres, Ayelén Mazzina, quien afirmó: "La periodista Laura Di Marco, en un diálogo con una complaciente Viviana Canosa, emitió al menos siete afirmaciones diagnósticas y etiológicas: addición, abuso, anorexia nerviosa, psicopatía, narcisismo patológico, bipolaridad, intento de suicidio". En este sentido, advirtió: "La ligereza con la cual se han realizado estas afirmaciones resulta peligrosamente problemática".

El vicepresidente de Enacom, Gustavo López, adelantó a que La Nación + podría recibir una multa significativa ya que "hubo una cuestión discriminatoria por cuestiones políticas porque se trata de la hija de la vicepresidenta. No se puede discriminar por razones de género, sexo, ni cuestiones políticas". Además, el funcionario advirtió que las periodistas "violaron todos los protocolos que tenemos escritos respecto de las guías de contenido de cómo tratar determinados temas".

Por el momento, Canosa no se expresó públicamente al respecto de la posible sanción por parte del organismo. Por su parte, Laura Di Marco respondió las críticas recibidas por el diagnóstico que realizó en vivo: "La información sobre la enfermedad de Florencia es pública, visible y lamentable. No tenés idea de lo que sé o no sé del tema. Soy periodista, investigo. Lo que di fue información, no una estigmatización".

Embed @rominmanguel la información sobre la enfermedad d Florencia es pública, visible y lamentable. No tenés idea lo que sé o no sé del tema. Soy periodista, investigo. Lo q dí fue una información (no 1 estigmatización), q vos también conoces. Pena q te pliegues a una vil opereta K https://t.co/XjrRFiEHXZ — Laura Di Marco (@_LauraDiMarco) April 8, 2023

En los próximos días se realizará un proceso de análisis y evaluación del programa emitido y, en caso de concluir que se contraviene a la ley de comunicación audiovisual, se iniciará el cargo pertinente para que los responsables de la señal televisiva realicen un descargo.