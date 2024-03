En su primera entrevista como vicepresidenta, Victoria Villarruel se distanció de las políticas de Milei

Victoria Villarruel: "No me voy a convertir en Cristina Kirchner"

En este contexto, fue consultada por la marcha atrás del acuerdo que había firmado con el presidente de Diputados, Martín Menem, para subir sueldos a los legisladores: "Si no reciben un sueldo digno para la importantísima tarea que le delegamos los argentinos, sólo van a poder ser legisladores los ricos, los corrputos, los narcos o los que tengan sponsor atrás, el resto no va a llegar" y agregó: "Le estamos delegando nuestra vida a futuro. Estas personas promulgan el derecho a la propiedad, sobre nuestra libertad, educación, salud. Después hablamos de si lo hacen bien, mal o poco, pero su función es vital. Quiero tener senadores de calidad. Si van a cobrar poco, ¿no van a ser susceptibles a la corrupción? Yo lo que creía es que el aumento que se les dio estaba por debajo de la inflación, pero di marcha atrás porque me lo pidió el Presidente".

LEER MÁS: Renunció el subsecretario de Empleo Público de Milei

Javier Milei Victoria Villarruel catedral metropolitana.jpg

Otro tema sensible que se tocó fue el reciente arribo de las fuerzas armadas a la ciudad de Rosario en el marco de un plan integral de Seguridad que desarrolló la ministra Patricia Bullrich, quien además anunció que se enviará un proyecto de ley para modificar la ley de Seguridad Interior para casos de terrorismo, como en la ciudad santafesina. "No estoy de acuerdo", apuntó Villarruel, " La función de las FFAA no es combatir a los civiles, creo que había quedado claro con el tema de los '70. El narco, para el derecho, es un civil. En los '70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que los combatieron? Presos" y explicó: "El plexo legal no lo permite, los militares sólo pueden combatir dentro de nuestro país ante una declaración de sitio o ante un enemigo estatal del exterior".

Por otro lado, fue inquirida por la relación actual que mantiene con Javier Milei y también con su hermana y Secretaria, Karina Milei. La vicepresidenta la definió como "brava" y con una "personalidad fuerte", igual que ella. "Javier queda en el medio, pobre jamoncito", bromeó Villarruel entre risas.