El Senado dio ingreso a los pliegos de Mahiques, Crexell y militares

Los expedientes solicitando acuerdo tomaron estado parlamentario en la sesión de este miércoles. Se tratarán en la Comisión de Acuerdos.

Los expedientes solicitando acuerdo tomaron estado parlamentario en la sesión de este miércoles. Se tratarán en la Comisión de Acuerdos.

Durante la sesión de este miércoles en el Senado tomó estado parlamentario el pliego de Carlos Mahiques , padre del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , para su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal.

El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo al frente de la cartera de Justicia, y luego que el camarista solicitara la prórroga en su cargo.

“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, ingresó el pliego que propone como embajadora a la exsenadora neuquina Lucila Crexell. Un tema que despertó la polémica mediante cuestiones de privilegio.

Se trata de quien fuera legisladora hasta diciembre del año pasado y que actuó como aliada del oficialismo. En un tramo de tiempo compartió interbloque con el entrerriano Edgardo Kueider, expulsado de la Cámara alta luego de haber sido agarrado in fraganti con miles de dólares en la frontera con Paraguay.

La protesta del peronismo la encabezó la riojana Florencia López, quien recordó que el voto a favor de Crexell en la Ley Bases -norma insignia del gobierno libertario- estuvo relacionado con lo que, por esos días, se filtró respecto de una candidatura suya como representante de la Argentina ante la UNESCO, en París. Y fue más allá: habló directamente del pago de una coima a través de esta postulación.

Tal candidatura nunca se oficializó, pero la semana pasada el Poder Ejecutivo envió el pliego de Crexell, cuyo destino -si se le aprueba el acuerdo- ya no será Francia, sino la embajada argentina en Canadá.

López acusó que esta postulación es “la configuración del pago de la coima a la senadora Crexell por el voto aquí en el Senado de la Ley Bases”. “No podemos permitir la consumación del delito de cohecho”, enfatizó, lo que despertó las quejas de la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

“¿Nos va a tratar de amordazar a los senadores para que no hablemos? ¿Nos va a denunciar, ir a buscar un fiscal?”, desafió la opositora, y agregó: “Por más que no les guste, se pagó coima en el Senado”.

La riojana recordó el momento de la sesión en que denunció esto y le pidió a Crexell que no votara la Ley Bases. “Ella, casi llorando, decía y gritaba que le estaban haciendo una operación”, rememoró y lanzó: “(Kueider) la consoló, le dijo que votara en paz”.

Más adelante, Bullrich le respondió a López: “La exsenadora Crexell fue denunciada por el bloque al que usted pertenece y esa denuncia fue desestimada por inexistencia de delito. Con lo cual, la acusación que acaba de hacer no solamente viola el principio de inocencia de la exsenadora, sino que cae en una flagrante mentira al decir que hubo una coima en ese tratamiento”. Y detalló que tal denuncia fue desestimada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6.

Tras el paso formal del ingreso de los pliegos, los propuestos serán evaluados por la Comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto. Ahora, se abrirá el proceso de avales e impugnaciones y luego los candidatos deberán asistir a audiencia pública.

Acuerdos militares

Asimismo, este miércoles se dio ingreso a una serie de pliegos militares, con el objeto de solicitar el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior a los siguientes oficiales: vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, designado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; vicealmirante Juan Carlos Romay, designado jefe del Estado Mayor General de la Armada; general de división Oscar Santiago Zarich, designado jefe del Estado Mayor General del Ejército.

También se solicita acuerdos para ascender para los comodoros Humberto Ricardo Domínguez, Angel Javier Rojas, Carlos Gabriel Centón, Pablo Víctor Eduardo Asis Bas, Gonzalo Villegas Campos y Walter Oscar Lucero.

Los vicecomodoros Néstor Ariel Díaz, Mauricio Hernán Ortiz, Cristian Darío Lorenzo, Horacio Luis Scotto, Guido Flecha, Eduardo Javier Nanclares, Pablo Sebastián Caffaratti, Andrés Atencio, Javier Gustavo Stafulki, Luis Matías Graziano, Roberto Alejandro Romero, Fernando Andrés Penza, Carlos Eduardo Araya, Mariano Alejandro Mohaupt, Pablo Andrés Noguera, Sebastián Medina Skyriano, Sergio Fernando Castillo, Juan Eduardo Alberghina Andrei, Diego Javier López, Cristian Bordón, Jorge Fernando Nedelcou, Alexis Benjamín Hernández, Manuel Darío Cataño, Carlos Edgardo Sack, Marcela Del Valle Chialva, Ana Lis Gatti, Fernando Daniel González, Mauricio Esteban Castro, Nieves Karina Dagnino, Sebastián Fernando Casado, María Gabriela Lancelle y Roxana Elizabeth Tissieres.

Se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior a los generales de brigada Sergio Jurczyszyn y Héctor César Tornero; los coroneles Gustavo Alejandro Molinari, Esteban Andrés Ravaioli, Hugo Daniel Soria, Mariano Pablo Gallo, Fernando Daniel De la Vega, Francisco José Cajal, Julio César Buoniconto, Bruno José Varani, Orencio Carlos Correas, Alberto Ricardo Nadale, Diego Ignacio Berra y Ariel Andrés Mira Peña.

Además, para los tenientes coroneles Fernando Edgar Alvarez Suárez, Cristian Castellanos, Sebastián Mateo Marincovich, Rodolfo Grazzini, Mario Cristóbal, Isidro Germán Green, Daniel Orlando Bustamante, Marian Eduardo Kreiman, Luis Javier Anca, Pablo Fernando Benet, Martín Ronconi, Alejandro Oscar Peralta, Nazareno Eduardo Luis Ampuero, Diego Ernesto Heer,Diego Rubén Núñez, Facundo Manuel Eduardo Stella, Alberto Jesús Camargo, Noel Albiero, Eduardo Matías, Carlos Enrique Dellatorre, Carlos Francisco Ponce, Juan Mariano Chiara Vieyra, Fernando Domínguez Silva, Marcos Ariel Miskow, Rodolfo Edgardo Narváez, Jorge Gustavo Martínez, Juan Martín Nicasio Martínez, Matías San Martín, Martín Gonzalo López Beatriz, José Ignacio Rama, Ramiro Bustos, Maximiliano Ferrutti, Alberto Gustavo Camerucci, Sergio Hernán Romero, Rubén Darío González, Mario Rolando Carbajal, Pablo César Bassan, Rubén Alberto Blanca, Pablo José María Vizcaino, Fernanda Patricia Anzulovich, Silvina Lourdes Ferrero, Cecilia Elizabeth Salcedo, Juan Martín Patiño, Graciela Mónica Iglesias, Gustavo Daniel Said, Raúl Alcides Zini, Mariel Andrea Maguna, Alejandro Martín De Bernardi, Carlos Roque Dengil, Diego González Cejas, Sandra Noemí Navarro y Ofelia Vence.

En lo que hace a la Armada Argentina, se solicita el ascenso al grado inmediato superior a los contraalmirantes Fernando Daniel Terribile y Carlos Gabriel Funes.