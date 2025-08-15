El presidente de la UIA alertó por el "sobrecosto estructural que atraviesa a toda la economía argentina"

Uno Entre Rios | El País | Economía

Economía. El titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, analizó los resultados de las empresas líderes de la alimentación

15 de agosto 2025 · 13:46hs
El titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, analizó los resultados de las empresas líderes de la alimentación y, en ese sentido, aseguró que los mismos demuestran que "no estamos ante problemas puntuales" sino "frente a un sobrecosto estructural que atraviesa a toda la economía argentina".

Según detalló Rappallini, el sobrecosto "condiciona la competitividad" y provoca que "los únicos que pueden sostenerse son aquellos que logran trasladar los incrementos a precios". Por otro lado, también alertó que "los que no pueden hacerlo —como los sectores transables que representamos— sufren un impacto directo en sus resultados".

"Este diagnóstico confirma la necesidad de avanzar en la corrección de las distorsiones sistémicas si queremos construir una economía que pueda competir en igualdad de condiciones", sentenció.

Estas declaraciones se suman a las prestadas el pasado jueves, cuando Rappallini destacó los esfuerzos del Gobierno para ordenar la macroeconomía y reconoció que, dado el punto de partida, no se esperaba un rápido crecimiento del sector. No obstante, cuestionó los niveles actuales de las tasas de interés y subrayó la necesidad de avanzar con reformas estructurales para mejorar la productividad de las empresas.

15 años sin crecimiento

Durante su participación en el Rotary Club de Buenos Aires, el CEO de Alberdi Desarrollos señaló que "casi todos los que participan en la UIA entienden que el país necesitaba un ordenamiento macroeconómico, que había que bajar la inflación e ir hacia un proceso de normalización". Al respecto, recordó que la economía atraviesa casi 15 años sin crecimiento de empleo ni de la actividad.

Rappallini reconoció que no se esperaba un rebote fuerte de la actividad, pero resaltó la importancia de sostener la recuperación. En ese sentido, indicó que "con las tasas en estos niveles (cercanos al 70% anual) es difícil operar para cualquier empresa" y agregó: "Esperemos que bajen".

Reforma laboral

El titular de la UIA también insistió en la necesidad de reformas laboral e impositiva para que las empresas nacionales puedan competir en el marco de la apertura comercial promovida por el Gobierno. "Faltan reformas", sostuvo, y explicó que "el problema de la apertura de la economía es abrirla pero continuar con todas las distorsiones". En ese contexto, agregó que "el productor nacional queda afuera de competencia por los impuestos, por lo que hace el Estado, que debería igualar las condiciones" y lamentó que "estamos un 25% más caro por cuestiones estructurales que Brasil y que México".

Finalmente, recordó que la UIA celebrará el 2 de septiembre el Día de la Industria con su tradicional evento, al que fue invitado el presidente Javier Milei, cinco días antes de las elecciones legislativas bonaerenses. "Vamos a presentar el nuevo contrato productivo en Córdoba el 2 de septiembre, que es el compromiso de la industria con un modelo de país", concluyó.

