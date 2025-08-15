Unión goleó a Instituto en Córdoba

Unión superó a Instituto por 4 a 0, con goles de Mauro Pittón (2), Marcelo Estigarribia y Mauricio Martínez. El Tate volvió al triunfo de visitante.

Unión volvió a ganar fuera de Santa Fe después de 16 partidos ( 12 derrotas y 4 empates ), y lo hizo con una goleada 4-0 contra Instituto en el Estadio Monumental Presidente Perón en el cruce interzonal de la quinta fecha del Torneo Clausura .

El Tatengue comenzó a paso firme en el encuentro y en apenas 10 minutos marcó dos goles . El primero llegó gracias a un remate desde afuera del área de Mauro Pittón . El disparo rasante del mediocampista se metió pegado al palo derecho de Manuel Roffo .

La segunda alegría para los dirigidos por Leonardo Madelón llegó tras un contragolpe perfecto. Franco Fragapane recorrió varios metros con la pelota, tocó para Julián Palacios, quien luego asistió a Marcelo Estigarribia para el 2-0. A los 18 minutos, Mauricio Martínez amplió diferencias tras aprovechar una pelota suelta en el área a la salida de un córner (3-0).

La visita se replegó en su campo para salir de contraataque, pero sufrió más de lo esperado frente a un equipo sin ideas en la definición. Cuando volvió a tomar el control, vino el cuarto gol. Mateo Del Blanco lanzó un pase en profundidad para Mauro Pittón, quien se sacó de encima a un rival y definió cruzado contra Roffo para señalar el primer doblete de su carrera. Instantes después, el palo le negó el descuento a la Gloria.

El complemento estuvo demás en Alta Córdoba y Unión volvió a ganar como visitante después de casi 10 meses entre Primera División y Copa Sudamericana, luego del triunfo 3-2 ante Gimnasia el 28 de octubre de 2024. Huracán será su próximo rival en Santa Fe (a las 14).

Por otro lado, Instituto terminó con 10 hombres por la expulsión a Fernando Alarcón a instancias del VAR en el segundo tiempo, el equipo se retiró silbado de la cancha, hace cuatro fechas que no gana y solo acumula cinco puntos en la Zona B. En la Tabla Anual, está a seis unidades de Talleres (17), que ocupa posición de descenso. El sábado 23 desde las 14:30 buscará la recuperación contra San Lorenzo como visitante.