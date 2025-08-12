El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición.

El barco del Conicet llegó a Buenos Aires tras la expedición científica en el Cañón Submarino de Mar del Plata, donde se investigó la biodiversidad marina.

El barco Falkor, del Schmidt Ocean Institute, arribó este martes al puerto de Buenos Aires, en Retiro, tras completar una importante misión de investigación en el Cañón Submarino de Mar del Plata. A bordo viajaban más de 30 investigadores del Conicet y otras prestigiosas instituciones científicas . La expedición, que fue transmitida en vivo, alcanzó una audiencia de 80.000 espectadores simultáneos.

El proyecto, denominado "Underwater Oases of Mar del Plata Canyon: Talud Continental IV", se centró en el estudio de la diversidad y distribución de comunidades de invertebrados bentónicos y peces en el Cañón Submarino de Mar del Plata, una zona con profundidades que alcanzan los 4.000 metros y que hasta ahora había sido escasamente explorada.

Una misión que trasciende fronteras

Daniel Lauretta, jefe científico de la expedición, expresó: "Hay muchas cosas que se pueden hacer en Argentina. El plan está, necesitamos los recursos". Subrayó que tanto el Conicet como la Prefectura Naval Argentina cuentan con los buques necesarios para realizar investigaciones de este tipo en aguas nacionales.

Además de la recolección de datos y muestras científicas, uno de los objetivos destacados de la campaña es la creación de modelos en 3D de especies emblemáticas del ecosistema marino de la región. Asimismo, se producirán materiales educativos destinados a escuelas, museos y clubes de ciencia. Todos los datos recabados durante la expedición serán publicados en repositorios abiertos como Conicet Digital, OBIS y GenBank, accesibles para toda la comunidad científica.

Tecnología de punta en aguas argentinas

Este esfuerzo científico representa un avance tecnológico y científico sin precedentes en la región. Es la primera vez que se emplea el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, que tiene la capacidad de captar imágenes submarinas en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno. Estas imágenes y datos fueron transmitidos en vivo a través de las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute, permitiendo a miles de personas seguir el desarrollo de la expedición desde las profundidades del Atlántico Sur.

La misión se desarrolló a bordo del Falkor (too), un buque equipado con tecnología oceanográfica de última generación, y operó en el Cañón Submarino de Mar del Plata, una región clave del Atlántico Sur. El cañón, que se ubica frente a la provincia de Buenos Aires, se encuentra en la zona de transición entre las aguas frías de la corriente de Malvinas y las cálidas de la corriente de Brasil. Esta frontera biogeográfica es crucial para entender las dinámicas ecológicas del Atlántico Sur.

Metodología y objetivos

A lo largo de la expedición, el equipo científico analizó diversas estaciones de muestreo en profundidades que alcanzan los 3.900 metros. Se estudiaron la distribución de especies y su relación con variables ambientales, topográficas y oceanográficas. Las metodologías empleadas incluyen el uso de técnicas avanzadas de fotografía submarina, como el ROV SuBastian, y el uso de artes de pesca tradicionales, como redes y rastras, que permiten recolectar muestras sin alterar el entorno marino.

Un esfuerzo multidisciplinario

El equipo está compuesto por más de 30 científicos de distintas instituciones argentinas, en su mayoría del Conicet. Entre ellos se encuentran investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (MACN), el Instituto de Biología de Organismos Marinos (Ibiomar), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (Ibbea), el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA), y diversas universidades nacionales como la UBA, la UNLP y la UNMdP.

Compromiso con la colaboración internacional y nacional

El proyecto también se alinea con los principios establecidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). De acuerdo con el artículo 249, el Estado tiene la obligación de garantizar la participación de los países ribereños en las investigaciones científicas marinas. En este caso, la Armada Argentina desempeñó un rol fundamental al designar personal para realizar tareas de observación y control durante la expedición.

Este tipo de investigaciones no solo proporciona valiosa información sobre la biodiversidad marina, sino que también refuerza la importancia de la cooperación entre instituciones científicas, organismos nacionales y organismos internacionales para avanzar en el conocimiento de nuestros océanos.

Con la llegada del Falkor (too) al puerto, la campaña Talud Continental IV concluye, pero deja un legado de datos, conocimientos y recursos que continuarán enriqueciendo la ciencia marina argentina durante los próximos años.