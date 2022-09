"Dólar Qatar" cotizará a casi $300 y arrancará en una semana

El dólar soja, beneficio cambiario que el Gobierno le dio al campo para que liquide y refuerce unas alicaídas reservas del Banco Central (BCRA), le dio al ministro de Economía, Sergio Massa, más de 6000 millones y un aire importante para salir del cuello de botella de septiembre. Pero a partir de octubre y hacia fines del año las arcas oficiales seguirán bajo fuego por diferentes razones, algunas lógicas y propias de una restricción externa visible, y otras vinculadas al crecimiento, la especulación y la política. Con las importaciones de energía ya finalizadas luego de la temporada invernal, el Gobierno tiene tres frentes abiertos que administrará de diferentes formas: el pedido de los industriales, que no se ve en cifras, de que si no les dan más dólares se frenarán fábricas; el gasto de los turistas que viajarán a Qatar a ver el Mundial de Fútbol; y la no menor jugada de muchas firmas que buscan sacarle dólares al Gobierno judicializando pedidos de importaciones.