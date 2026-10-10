Bomberos Voluntarios denuncian que la Policía y Zapadores les impidieron actuar en un incendio

Mediante una declaración pública institucional, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná denunció severos impedimentos y roces físicos durante la atención de un incendio residencial en la calle Francia, planteando una profunda alerta sobre las fallas de coordinación operativa entre las fuerzas de contención. La entidad rompió el silencio para exponer la paradoja de una disputa jurisdiccional generada mientras existía el riesgo latente de vidas humanas en el interior del inmueble. Ante la gravedad de los hechos denunciados y la manifestación de que se trataría de un patrón recurrente, la institución reclamó la inmediata intervención de las autoridades provinciales y municipales para fijar protocolos de actuación conjunta y determinar las responsabilidades del caso.

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná tomó la determinación institucional de romper una prolongada reserva diplomática para dirigirse directamente a la ciudadanía, tras concluir que mantener el silencio por mero respeto interinstitucional dejó de ser una postura viable frente a la recurrencia de los conflictos. Según indicaron en un comunicado al que accedió UNO, la decisión de visibilizar esta problemática responde a la necesidad de poner en conocimiento de la comunidad las trabas operativas que afectan directamente el desempeño del personal voluntario en el terreno de las emergencias. Desde la perspectiva de la conducción del cuerpo asistencial, la exposición pública no constituye un acto de confrontación mediática, sino un llamado de atención urgente sobre las deficiencias estructurales en la articulación de los servicios de respuesta que comprometen la eficacia del sistema de seguridad pública local.

Reconstrucción de los hechos

La secuencia de los acontecimientos se inició tras la recepción de un alerta que informaba sobre un incendio estructural en una vivienda de la calle Francia, en el cual se advertía la posible presencia de una persona atrapada en el interior. Tras acudir de inmediato al lugar para brindar colaboración en la contención del fuego, la dotación de Bomberos Voluntarios se vio impedida de incorporarse a las tareas operativas por acción del personal de la Policía de Entre Ríos y de Bomberos Zapadores que ya se encontraba en la escena, según la reconstrucción presentada en el comunicado de la entidad civil. La tensión escaló con la llegada del Segundo Jefe de la institución voluntaria, quien habría sido apartado de la zona de trabajo por los Zapadores generándose una discusión en la vía pública, e insumió su punto crítico cuando el Jefe del Cuerpo Activo intentó ingresar para interiorizarse de la situación y, de acuerdo con su testimonio, fue retirado mediante empujones por personal de bomberos presente. Frente a este escenario de confrontación en plena vía pública y la posterior solicitud de retirada, la jefatura voluntaria dispuso el repliegue total de sus efectivos con el fin de evitar un agravamiento del conflicto, acatando la orden en resguardo de la cordura institucional.

Bomberos Voluntarios Paraná/Archivo/gentileza

Paradoja operacional

Los sucesos registrados durante el siniestro ponen de relieve una severa paradoja en la gestión del riesgo, toda vez que las disputas de jurisdicción operativa y los altercados verbales y físicos ocurrieron de manera simultánea al desarrollo de un incendio no controlado con potencial amenaza para la vida humana. Esta situación impulsó a la institución a reafirmar la esencia de la función voluntaria, remarcando que la labor asistencial no representa un pasatiempo ni persigue retribución económica o afán de protagonismo, sino que responde a un compromiso cívico que implica el sacrificio personal de jornadas de descanso, dinámicas familiares y actividades laborales. En la misiva oficial, la jefatura expresó además una profunda consternación al explicitar que lo sucedido en calle Francia no constituye un evento aislado, sino que forma parte de una dinámica de trabas sistemáticas experimentada en intervenciones previas. No obstante, la entidad aclaró fehacientemente que no fomenta una animosidad generalizada contra la fuerza policial ni contra los Bomberos Zapadores, reconociendo la capacidad profesional de múltiples efectivos con los que han coordinado tareas en el pasado, aunque subrayando que la eficacia de cualquier operativo conjunto exige el respeto mutuo e irrestricto entre las partes.

Reclamo de institucionalización de protocolos

En el tramo resolutivo de su pronunciamiento, la comisión directiva y la jefatura del cuerpo voluntario formalizaron un requerimiento dirigido a las autoridades ejecutivas de la provincia y del municipio para que adopten medidas inmediatas orientadas a esclarecer de forma fehaciente los episodios acontecidos. La petición abarca el inicio de las actuaciones correspondientes a fin de deslindar y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de la conducta del personal involucrado en el operativo de calle Francia. Por último, el organismo enfatizó la imperiosa necesidad de que los estamentos gubernamentales fijen pautas de actuación homologadas, reglas claras de coordinación y protocolos institucionales obligatorios que prevengan futuros roces interjurisdiccionales, garantizando que los desacuerdos entre fuerzas no vuelvan a restar capacidades operativas durante la atención de emergencias de la población.