Diputada libertaria volvió a apuntar a Beltrán Benedit por la visita a represores

La diputada santafesina relató: “A mí me llama mi compañero de bloque (Benedit), me invita a hacer una visita al penal de Ezeiza no aclarando el objetivo y no diciendo que nos esperaba Astíz y un grupo de represores”. “Me insistió dos o tres veces, pero cuando llegamos nos comenta que íbamos a visitar a tal personaje de la dictadura que nos estaban esperando ansiosamente”, remarcó.