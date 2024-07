Diputada libertaria apuntó contra Beltrán Benedit tras la visita a represores

Tras conocerse la noticia, algunos de los que visitaron el penal no tardaron de distanciarse del posicionamiento de Benedit. En este sentido Bonacci dijo a La Nación: "Ya no se puede confiar en esta gente" y agregó: "(Benedit) nunca dijo que íbamos a visitar represores. La invitación era para otra cosa". Asimismo, la diputada expresó que el viaje al penal de Ezeiza suponía una visita para "tomar contacto directo con el sistema penitenciario federal" y disparó con indignación: "Ya no se puede confiar en esta gente".