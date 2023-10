Debate presidencial: qué se dijo sobre Economía

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo hoy que sabe "cómo hacer crecer la economía, terminar con la pobreza y cómo exterminar la inflación" y afirmó que "enfrente está la casta empobrecedora". Para eso -dijo- que achicará el Estado, acabará con déficit fiscal, privatizará empresas del Estado y cerrará el Banco Central.

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo que su propuesta es "plantear un modelo de desarrollo para salir de los problemas históricos y para crecer definitivamente como país, con federalismo". En su primera intervención en el debate presidencial en Santiago del Estero, Massa dijo que para ello no sirven "los discursos fáciles y vacíos de contenido". Habló de la "moneda digital" y Ley de blanqueo sin nuevos impuestos, "cárcel a evasores y a los que fugan".

Debate presidencial Telam.jpg

La candidata presidencial del Frente de Izquierda (FIT-U), Myriam Bregman, afirmó hoy que "la crisis de la Argentina tiene responsables", entre los que mencionó al "FMI y los políticos que están involucrados en el escándalo de 'Chocolate' en la Legislatura de Buenos Aires y los que se van a pasear en sus yates de lujos a Europa".

La dirigente hizo estas afirmaciones y se refirió al funcionario acusado de fraude con tarjetas de débito de empleados de la Legislatura provincial y el caso del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien renunció luego de que se conociera públicamente un viaje junto a la modelo Sofia Clerici a Marbella (España).

El candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, el gobernador cordobés Juan Schiaretti, afirmó hoy que es "el único candidato que vive y trabaja en el interior" y tiene en su provincia "equilibrio fiscal, desechando la grieta". "Los demás son del AMBA (Capital y Gran Buenos Aires), con responsabilidad de la rosca política; por eso (los servicios) son más baratos" y aplican al interior "impuestos confiscatorios", dijo Schiaretti.

La candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, afirmó que "hay un país arrasado, donde (Sergio) Massa, presidente en funciones, hizo un desastre, y (Javier) Milei transa con lo peor de la política y el sindicalismo mafioso, como Luis Barrionuevo". "Para cambiar se necesita coraje, ya que el miedo es el peor enemigo de una gestión; poder político propio y el apoyo de los ciudadanos", dijo, y sostuvo que ella tiene "coraje y fuerza política" para solucionar la crisis.

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo hoy que Javier Milei "plantea la vuelta de las AFJP, la privatización de YPF, que cada hijo pague la universidad y la escuela secundaria y un modelo de dolarización que solo 3 países tienen en el mundo". "Argentina tiene que elegir un camino distinto e incorporarse al mundo de los 100 países hacia la modernidad económica", dijo Massa al disertar en el debate presidencial sobre economía.

Dijo, además que un eventual triunfo de Javier MIlei significa "renunciar a la sangre de nuestros caídos en Malvinas y perder la soberanía de nuestras empresas". "El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina", advirtió Massa en el debate presidencial que se realiza esta noche en Santiago del Estero.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, acusó esta noche en el debate presidencial al libertario Javier Milei de pretender hacer de la Argentina "un paraíso fiscal" cuando dice que quiere eliminar el Banco Central.

"De todos los países del mundo hay tres países sin Banco Central, son solo tres", entre los que mencionó a Micronesia, que, dijo "son paraísos fiscales"., dijo Bullrich, quien añadió que "sin dólares no se puede dolarizar".

Sergio Massa, pidió esta noche "disculpas" por "los errores de este gobierno que lastimaron a la gente". "No era parte hasta asumir como ministro pero pido disculpas", dijo el candidato oficialista al iniciar su propuesta sobre economía en el debate presidencial, en en el que anunció -entre otras iniciativas- una "moneda digital argentina, una ley de blanqueo para que los que que tienen dinero en el exterior lo puedan usar libremente sin nuevos impuestos y subir penas de la ley penal cambiaria y tributaria, y cárcel a los evasores".

Patricia Bullrich, le preguntó hoy a Sergio Massa "cómo siendo el peor ministro de Economía puede ser un buen Presidente", y lo acusó de tener "cinismo" por esa pretensión. "Aumentaste 40 impuestos, hiciste todo mal, duplicaste los números de la inflación y del dólar y generaste el 40,1% de pobreza", dijo Bullrich en el debate presidencial en Santiago del Estero.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, le pidió a su contrincante de Unión por la Patria, Sergio Massa, que explique "cómo va a evitar la hiperinflación en vez de contar un cuento de hadas" y dijo que "la moneda de los argentinos es impresentable", en el marco del debate presidencial.

En su derecho a réplica, Massa la respondió que la propuesta de la la dolarización es "lo que genera la tentación del dólar" y pidió: "Sean patriotas, no promuevan el uso del dólar".

Patricia Bullrich, afirmó esta noche en el debate entre postulantes que ella "viene a terminar con la inflación", tras lo cual su adversario de LLA, Javier Milei, le hizo notar que hasta el momento no supo explicar cómo va a hacerlo. "El dinero no alcanza, el dinero no te sirve, voy a borrar del mapa la inflación, sin atajo, sin cuentitos, tengo un grupo económico coherente y el liderazgo de Carlos Melconian", sostuvo en el debate presidencial en Santiago del Estero.

La candidata del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, afirmó esta noche en el debate presidencial que el libertario Javier Milei "no es un león, sino un gatito mimoso del poder económico". "Dice que no es casta pero hace una alianza con (el sindicalista Luis) Barrionuevo, le hace las listas (Sergio) Massa...Es empleado de los empresarios", dijo Bregman.

Sergio Massa, le agradeció a su contrincante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por haberle dado la "satisfacción más grande de devolver a los jubilados el 13 por ciento que ella les descontó" durante el gobierno de la Alianza que lideró el expresidente Fernando de la Rúa.

Al exponer en el debate presidencial, Massa le preguntó también a Bullrich si su propuesta del bimonetarismo "está copiado del modelo de Venezuela o de Cuba, que son los dos países que tienen ese sistema".

Javier Milei, le cuestionó a la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que "no esbozó ninguna medida" para bajar la inflación y calificó de "chantas" a su equipo de economistas. "Cuando fueron gobierno se llevaron puesto el presidente del Banco Central generando una hecatombe", le recordó Milei a Bullrich.

Myriam Bregman, afirmó hoy que si la Argentina llegó "al 60% de pobreza infantil fue por seguir las recetas del FMI". "Cuando discutimos en el Congreso el acuerdo con el FMI advertimos que era inflacionario, y si seguimos las consecuencias serán mucho peores. Ahora aparece Javier Milei con sus ideas como novedosas, pero las aplicó Domingo Cavallo y fueron un desastre", dijo Bregman, quien advirtió que "los empresarios y los bancos ganaron como nunca" con estos planes.

