Debate presidencial: Qué se dijo sobre Derechos Humanos y convivencia democrática

Debate Presidencial Debate.jpg

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó hoy que valora "la visión de memoria, verdad y justicia" en materia de derechos humanos, pero dijo que "no fueron 30.000 los desaparecidos, sino 8.753". "Estamos en contra de la visión tuerta de la historia. Durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos", dijo Milei.

El candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, afirmó esta noche que "los derechos humanos son un patrimonio de los argentinos y no pueden ser utilizados por un partido político". "Yo fui dirigente político durante el 'Cordobazo'", la rebelión en esa provincia contra la dictadura de Juan Carlos Onganía a fines de los '60 "y recuerdo que fui víctima de un atentado y me tuve que ir del país", aseveró durante el debate presidencial. Añadió que "en Córdoba respetamos las instituciones y hay jueces que fueron nombrados por el radicalismo" que permanecen en sus cargos "y a mí no se me ocurriría no acatar un fallo, como hace el Gobierno nacional y espiar, como hizo el Gobierno de (Mauricio) Macri".

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo hoy que ya pidió perdón y que "lo volvería a hacer" en relación a sus injurias contra la figura del papa Francisco.

"Si me equivoco no tengo problema en decir que estoy arrepentido por eso. Dije que si el Papa quería venir (a la Argentina) se lo iba a respetar como jefe de Estado y líder de la Iglesia católica", le contestó Milei a una pregunta del candidato Sergio Massa, quien le había solicitado que pida perdón a los fieles por sus "ofensas" al Papa.

