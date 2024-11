Cristina Kirchner: "No me van a hacer arrepentir de nada"

La expresidenta Cristina Kirchner encabezó un acto por el Día del Militante del Partido Justicialista en Santiago del Estero donde se refirió al fallo de la Cámara de Casación Penal, que ratificó su condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por la Causa Vialidad. "No me lo van a perdonar nunca", dijo luego de destacar algunas políticas de su gestión y aseguró que la sentencia y "la proscripción son el vuelto de esas decisiones".

Sin embargo, enfatizó: "Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer, no me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice".

El acto se dio en el marco del Día de la Militancia e hizo un poco de recapitulación histórica. "Un 17 de noviembre Perón regresaba a la Patria después de pasar 18 años proscripto. Yo por eso quiero que nosotros podamos mirar la historia en todo su derrotero para que no nos quedemos con la fotografía del hoy. Tal vez la fotografía del hoy nos sea más comprensible si vemos la película completa", sostuvo, comparando la proscripción de Perón con el proceso judicial que está atravesando.

"Como a cada dirigencia responsable, como fue la de Perón, que le dio dignidad a los trabajadores, después tuvieron que tumbarlo y proscribirlo. Después vinimos nosotros, que vinimos a darle a los trabajadores la participación de más del 50% en el PBI y volvimos a recuperar el patrimonio nacional. Por eso, porque le pagamos al FMI, porque no nos bajamos los pantalones con los fondos buitres, porque los trabajadores volvieron a tener participación en el PBI y porque nos convertimos en un país ejemplo cuando enarbolamos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. No me lo van a perdonar nunca. La condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice", remarcó, según reprodujo Ámbito Financiero.

La exmandataria subió al escenario de la Asociación Atlética Quimsa, un club de básquet santiagueño, con "Fanático" sonando de fondo, la canción de Lali Espósito con fuertes críticas a Javier Milei. Allí estuvo acompañada por el gobernador Gerardo Zamora y del senador peronista José Neder, quien le agradeció a Cristina por haber hecho su primer acto como titular del PJ en su provincia.

Defendió el rol del Estado

En otro tramo de su discurso, destacó el rol del Estado durante épocas de crisis: "Cuando los bancos se quedaron con los ahorros en el corralito durante el gobierno de De la Rúa fuimos nosotros los que les devolvimos la guita". En la misma línea, agregó: "En 2008 se cayó el mundo por el sector privado, por los bancos que se quedaron con la guita y quebraron. Fueron los Estados los que salieron a suplir, en el mundo y acá también en el país".

Por otro lado, cuestionó que el Presidente "siempre va a lugares donde solo van multimillonarios, nunca a una escuela". La expresidenta se refirió a la cena de la que participó el presidente Javier Milei en Mar-a-Lago, Florida, con figuras como Donald Trump y Elon Musk y apuntó: "No se equivoca ni por causalidad para ir a una escuela, a un comedor, a una PYME, a una universidad, a un sindicato, no. Siempre donde son pocos y multimillonarios".

En esa línea agregó: "A los peronistas nos gusta la propiedad privada, pero la de todos, no solamente la de los que tienen guita, a los que cuida este Gobierno. Queremos una Argentina donde todos puedan aspirar al techo propio".

También respecto al viaje de Milei, agregó: "Este señor, Elon Musk, yo quiero contarles que además de tener 100% de protección para sus autos eléctricos contra los chinos, Tesla, su empresa, empezó con un préstamo del Estado de 465 millones de dólares. El Estado en Estados Unidos ha sido el que descubrió el internet, el GPS, las pantallas táctiles. El Estado es el que siempre tiene que estar en la investigación básica".

"A ver si algunos se creen que el presidente electo de Estados Unidos se parece a este. Este parece como un koala montado ahí arriba, payasesco, humillante. Los argentinos no nos merecemos estas humillaciones, merecemos cosas mejores", cuestionó la exmandataria sobre la relación entre Javier Milei y Donald Trump.

A su vez, dejó en claro que el libertario y el presidente electo de Estados Unidos "no tienen nada que ver". Señaló que "Trump es nacionalista, proteccionista y va a defender la industria de su país". En ese sentido, explicó: "Les comentos, por si alguno no tiene memoria, que el que puso aranceles para bloquear el ingreso del biodiesel al mercado norteamericano fue el gobierno de Donald Trump en defensa de los productores locales. Él hace lo que tiene que hacer. Los que no hacen lo que tienen que hacer son los que gobiernan este país".

En contraposición, advirtió que desde la administración de Milei "quieren destruir el Estado para construir un modelo en el que sobran 45 millones de argentinos".

Desde que lanzó su candidatura al PJ, Cristina Kirchner viene haciendo campaña para "ordenar" a "un peronismo que se torció" en función del vínculo con el oficialismo. La de Santiago del Estero será su primera recorrida del año en el Interior del país, luego de participar en actividades políticas en municipios del conurbano como Merlo, Avellaneda, La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora y Lanús.

En esta oportunidad, fue acompañada por dirigentes de su entorno cercano como Eduardo “Wado” De Pedro y Oscar Parrilli.

La reaparición de Cristina Kirchner sucede además luego de que el Gobierno le diera de baja la jubilación de privilegio que cobraba como ex presidenta y sumado a la quita de la pensión especial que percibía en tanto viuda de otro ex presidente.

En medio de este acecho de la Justicia y del Gobierno, dirigentes políticos, legisladores intendentes y militantes se autoconvocaron primero en los tribunales de Comodoro Py y luego en el Instituto Patria para tomar contacto con "la Jefa".

Allí, la expresidenta afirmó que le tocó pagar un "precio bajo" por enfrentarse a los poderes fácticos en comparación "con otros compañeros y compañeras" que resultaron desaparecidos durante ultima dictadura cívico militar.