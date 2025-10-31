Cristina Fernández recibió Carlos Maslatón: "la encuentro bien y fuerte"

La expresidenta Cristina Fernández se reunió con el abogado Carlos Maslatón en el departamento ubicado en San José 1.111, donde cumple su condena en la causa Vialidad. El encuentro fue publicado por el analista en sus redes sociales y se dio a pocos días de la derrota en las elecciones legislativas.

La reunión había sido pedida hace varios días atrás y el acercamiento previo fue realizado a través del diputado nacional de Fuerza Patria, Eduardo Valdés , que es amigo de Maslatón y uno de los dirigentes políticos del peronismo más cercano a la ex jefa de Estado.

Antes de desarrollar sobre lo que trató el encuentro, el abogado escribió al inicio del posteo un pasaje religioso del Nuevo Testamento al que vinculó con “las injusticias”. Y señaló que "la encontró bien y fuerte".

Pero lo mejor de esa charla fue lo que no se dijo, pero que está implícito: la posibilidad de hablar, de compartir y hasta de coincidir en muchas cosas que nuestro país necesita construir… https://t.co/xuEqLqSCoo — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 30, 2025

“‘Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos’. Evangelio según San Mateo, Capítulo 5, Versículo 10, Nuevo Testamento. Estas máximas de Jesucristo fueron expresadas en el año 29 frente a un grupo de judíos que habitaban las orillas del Mar de la Galilea-Israel, en la Judea del siglo I ocupada por el Imperio Romano. Junto al resto de las Bienaventuranzas, es uno de los mensajes más fuertes de la historia de la humanidad. Forman parte de la cultura universal y son aplicables a las injusticias actuales“, remarcó en el tweet.

Minutos más tarde, Cristina Fernández compartió el posteo sobre la reunión con el analista y apuntó: “Lo mejor de esa charla fue lo que no se dijo, pero que está implícito: la posibilidad de hablar, de compartir y hasta de coincidir en muchas cosas que nuestro país necesita construir en conjunto, entre dos personas que vienen de historias de vida diferentes y militancias políticas, en algunos momentos, antagónicas". Y cerró: “Gracias Carlos por tu visita y, sobre todo, por tu solidaridad”.

“La encontré bien y fuerte"

Carlos Maslatón escribió que que fue muy crítico de su gobierno en 2012-2013 y que participó de las tres marchas del 13S, 8N y 18A. En su explicación, aseguró que durante el segundo gobierno de CFK, “creíamos que el país marchaba hacia el chavismo venezolano”, lo que consideró como “una mala interpretación por cierto pues ella y el peronismo mostraron tolerancia hacia el disidente, comportamiento democrático y condena a todo regreso a formas violentas para la política nacional”.

Además, contó que hacía varios años que quería hablar con ella “para analizar parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas”. En ese sentido, resaltó que “en sus 8 años de gobierno tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero trató de lograr desde su punto de vista lo mejor para el país”.

Y continuó: “Analizamos por supuesto la economía y los errores financieros del gobierno actual. Le ratifiqué, conforme a mis posteos anteriores que considero que fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral”.

Sobre los temas que tocaron, Maslatón enfatizó que no hablaron del “tema Irán y AMIA” y añadió: “Le conté de mi reunión con el Presidente de Israel, Shimon Peres, de noviembre de 2010, donde él me expresó su agradecimiento por las gestiones de Cristina en este aspecto así como las de Néstor Kirchner cuya muerte lamentó fuertemente”. “Le deseo todo lo mejor a CFK, apreciada por gran parte de la población argentina y que merece respeto", puntualizó.