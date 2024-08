Cristina Fernández apuntó contra el fiscal Luciani y pidió hallar a los autores "intelectuales"

En su declaración en el juicio sobre el intento de magnicidio que sufrió en 2022 y que tiene como acusados a los integrantes de La banda de los Copitos, Cristina Kirchner cuestionó al poder judicial, el rol de los medios, describió la violencia que recibió desde que llegó a Casa Rosada como presidenta y remarcó que "faltan los autores intelectuales y los financiadores" del atentado.

"Marcaron mi despacho para atacarme", señaló en los tribunales federales de Comodoro Py a la vez que dijo: "No tenemos ninguna novedad de parte de la Justicia". Además, la ex vicepresidenta sostuvo: "Había grupos que venían a mi casa y me insultaban. Las agresiones fueron peor después de la pandemia".

Cristina Kirchner declaró en el juicio que comenzó el 26 de junio pasado sobre el intento de magnicidio que sufrió en 2022 y que tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Entre otras cuestiones sostuvo que sufrió esa violencia por ser la "única mujer electa" para ocupar la Presidencia de la Argentina y a la vez por las decisiones que tomó durante su mandato como, por ejemplo, crear una Asignación Universal por Hijo (AUH) o defender los derechos de los trabajadores.

"Imagínense a la inversa, si hubiera habido un atentado contra (Mauricio) Macri y aparece un diputado de Unión por la Patria en el medio. Todo tiene que ver con todo", expresó la ex mandataria haciendo referencia a Gerardo Milman quien fue señalado por haber dicho "cuando la maten voy a estar en la costa". Además, resaltó que "cuando uno ve a las personas que han sido elegidas para representar a los argentinos decir lo que dicen en los medios, es preocupante" y señaló que "quienes gobiernan se parecen a quienes son gobernados" porque "sino, estaríamos en frente a una anomalía".

La seguridad

También hizo mención a: "Los cuidados que hay que tener y que antes no los tenía producto de esto, la seguridad. Es también el temor de mis hijos, por mis hijos. Claro que fue afectada la familia. Mi nieta, Elenita, está con tratamiento porque tenía miedo de salir de su cuarto. Tenía miedo de salir de su cuarto y tenía miedo a que la mataran. Una familia que sufre eso tiene consecuencias", agregó en relación a los efectos negativos que tuvo el intento de asesinato en su círculo familiar.

La exmandataria se refirió al accionar de la custodia, cuestionado al momento del intento de magnicidio: "Actuaron de la manera que actuaron siempre, cuidándome. Siempre había alguno atrás o cerca mío, pero con las instrucciones de que no se me pusieran entre la gente y yo para poder tomar contacto con la gente".

Kirchner fue consultada por el silencio por parte de la líder de la oposición en ese ento

nces, Patricia Bullrich -hoy ministra de Seguridad-, quien no condenó ni repudió el ataque perpetrado por Sabag Montiel. "Conociéndola, como la conozco desde que era muy joven, no. No me sorprende nada", dijo.

cristina fernández juicio atentado.jpg Cristina Fernández apuntó contra el fiscal Luciani y pidió hallar a los autores "intelectuales"

Las frases más destacadas

“Mujeres que hacen política hay muchas, pero mujeres que toman la decisión de recuperar YPF, de recuperar las AFJP, de crear la Asignación Universal por Hijo para disminuir la pobreza, mujeres que hayan desendeudado el país no hay muchas”.

"Sería muy ingenuo de parte mía pensar que las tres personas que están sentadas ahí son los que pensaron esto. Ellos son solamente los autores materiales. Uno de ellos pidió que lo defendiera Hernán Carrol, vinculado con la ministra de Seguridad de Macri y de Milei”.

"Hoy sería imposible hacer un golpe militar a la vieja usanza, se cambió la metodología. Ya no es necesario en épocas de odio, de redes, de absoluta hegemonía de la comunicación. Ya no es necesario matar a nadie. Aunque lo intentaron conmigo”.

"Los que nos oponemos a esa entrega (del país) nos quieren eliminar con un tiro o con una sentencia, como tituló Clarín: ´el tiro no salió pero la sentencia sí´. Hay una sociedad muy compleja a la que le han alterado la psiquis".

"Ninguna feminista creyó que me agredían por ser mujer".