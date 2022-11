Crimen de un niño: mensajes que alertaban sobre el maltrato

muerte lucio mensajes maltrato 2.jpg En la noche del último viernes último Lucio Dupuy, fue llevado por vecinos al hospital Evita. Los médicos notificaron tras su fallecimiento que había indicaciones de maltrato

El padre de Lucio, Christian Dupuy, quien reside en la ciudad de General Pico, cargó contra la Justicia por haber favorecido a la madre "siempre" en la disputa que mantenían por el menor.

"La justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre por mas abogados y mediaciones que realicé. Hoy pagó mi hijo, pero no sólo escuchen a la madre, papá también sufre en silencio", sostuvo.

"Hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo te digo descansa en paz hijo mío, no voy a descansar hasta que se haga justicia. Te amo Lucio Abel Dupuy", concluyó.

La Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, y la Comisaría Primera de Santa Rosa intervinieron en el caso.

Las madre del chico, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años fue acusada de "homicidio calificado por el vínculo". Por su parte, la pareja Abigail Pérez, de 27, quedó imputada de "homicidio simple". En la audiencia del caso se les negó el derecho de salir de la cárcel durante el proceso.

El testimonio del abuelo

El abuelo de Lucio, el niño asesinado, habló sobre el crimen de su nieto en una entrevista con el medio En Boca de Todos HD de General Pico.

“La gente se tiene que enterar todo lo que pasó mi nieto. La propia madre y su pareja lo mataron. No sé cómo explicarlo, es algo que no tiene sentido, no tiene lógica. Es un dolor inmenso”, expresó.

A su vez, Dupuy remarcó que habían solicitado la tenencia en varias oportunidades por los maltratos que sufría el niño de cinco años. “Hace tres o cuatro años que viene ella que no lo puede sostener al nene. No lo podían tener y (con su pareja) decidieron dárselo a mi hijo mayor, ni a mí me lo quisieron dar. Yo lo pedí diez mil millones de veces”, cuestionó.

En ese sentido denunció que en el último tiempo la madre de su nieto le cobraba “tres mil pesos para verlo por videollamada”. Para graficar el nivel del maltrato, Dupuy explicó: “Cuando lo retaban ese nene se hacía pis encima porque les tenía pánico”.