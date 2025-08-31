Uno Entre Rios | El País | Corrientes

Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación

Elecciones 2025. Este domingo Corrientes elige gobernador. También diputados, senadores e intendentes

31 de agosto 2025 · 07:51hs
La provincia de Corrientes

La provincia de Corrientes, este domingo, elige gobernador, además, diputados, senadores e intendentes, en una elección marcada por la ruptura de alianzas.
Este domingo en Corrientes siete candidatos disputan la gobernación.

Este domingo en Corrientes siete candidatos disputan la gobernación.
Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación

Elecciones 2025. Con algunas demoras en la constitución de mesas en diversos puntos de la provincia, Corrientes comenzó este domingo una elección clave para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés.

La jornada se destaca por su complejidad: siete fórmulas competirán por la gobernación y los votantes se encontrarán con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros. El proceso electoral se desarrollará desde las 8 hasta las 18 en los 373 centros de votación habilitados.

Distintos proyectos para interpelar a Karina Milei y Mario Lugones se pondrán a consideración en comisiones de la Cámara de Diputados por las Coimas en Andis 

Coimas: La oposición tratará pedidos de interpelación a Karina Milei y a Mario Lugones

En las grabaciones Karina Milei no hace ninguna referencia a los registros de Diego Spagnuolo y las coimas en Andis 

Cónclave en Casa Rosada tras la difusión de audios de Karina Milei

Según supo Noticias Argentinas, en base a un informe del diario El Litoral, las siete alianzas que buscan el máximo cargo provincial son:

  • Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.
  • La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten.
  • Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.
  • Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.
  • Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.
  • Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.
  • Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

La jornada electoral presenta desafíos logísticos, con un padrón donde la Capital concentra el 33% de los votantes. La logística estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos de la estatal provincial Telco, una decisión que generó "suspicacias en la oposición" y derivó en una queja formal que resultó en una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse a través de su sitio oficial a partir de las 21:00 horas del domingo. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 en la Legislatura Provincial.

Para facilitar el ejercicio del voto, el Registro Provincial de las Personas mantendrá sus puertas abiertas de 8 a 17:30 exclusivamente para la entrega de DNI ya tramitados. Se recuerda que el voto no es obligatorio para los jóvenes de entre 16 y 18 años, ni para los mayores de 70.

Corrientes Gustavo Valdés Elecciones 2025 Candidatos
