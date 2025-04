Condenaron a 7 años de prisión a instructor canino por plantar pruebas en el caso Facundo Astudillo Castro

Herrero fue condenado hoy por el Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado en forma unipersonal por el juez Ernesto Sebastián, tras un juicio oral que se llevó a cabo a través de videoconferencia.

La condena

Según pudo saber Noticias Argentinas, el magistrado condenó al perito canino de 49 años, que es oriundo de Viedma, Río Negro, a la pena de 7 años de prisión por el delito de "falso testimonio reiterado agravado" por un total de siete hechos como así también la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena.

También en la parte dispositiva del fallo, el magistrado ordenó que se unifique la presente condena con otra que había sido impuesta el 21 de marzo del 2023 por un Tribunal Penal N°2 del poder Judicial de Mendoza por el delito de "encubrimiento simple".

El juez del Tribunal Oral Federal impuso entonces que se aplique una pena única de 7 años y 8 meses de prisión al perito canino quien en la actualidad cumple en Viedma con arresto domiciliario.

Según se señaló, Herrero continuará con dicho beneficio hasta que el fallo quede firme y en el que además deberá cumplir con ciertas reglas de conducta como fijar y mantener domicilio, prohibición de salida del país y que en un plazo de cinco días entregue su respectivo pasaporte en caso que lo posea.

En tanto que las audiencias de lectura por los fundamentos del fallo dictado por el juez serán dados a conocer el 29 de abril a las 13.30. Por su parte, el propio Herrero antes que se conociera el fallo señaló ante el juez y las respectivas partes señaló que "he sido una persona profesional, porque me he capacitado".

También detalló su trabajo por la policía de la provincia de Río Negro como así también otras instituciones en el que reafirmó que "trato de ser profesional, con errores y aciertos".

Implantación de pruebas

Según la causa que fue investigada por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez el adiestrador "procuró incorporar conclusiones mendaces y pruebas plantadas, con el claro objeto de incriminar a los miembros de las fuerzas policiales en la desaparición de Astudillo".

En ese sentido, el fiscal había señalado en la elevación a juicio que el perito "inducía a sus perros a que adoptaran determinados comportamientos para luego impartirle una interpretación incriminante, manifestando que habían hallado olores de Astudillo".

En ese sentido se había indicado que Herrero había colocado elementos de prueba en escenas rastrilladas como un amuleto en forma de sandía y dos piedras turmalinas. Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 hasta que su cuerpo apareció esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto.

En el marco del expediente la autopsia fue llevada a cabo por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) quienes determinaron que había muerto como consecuencia de una "asfixia por sumersión".