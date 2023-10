Bancarios anunciaron un paro en tres entidades financieras

El consejo directivo de la Asociación Bancaria anunció un cese de tareas por 24 horas para este viernes en los bancos Santander, Galicia y Supervielle, por una serie de demandas laborales. Con esta medida de fuerza, las actividades en las tres entidades crediticias quedarían paralizadas durante tres días, teniendo en cuenta el fin de semana. El sindicato de los Bancarios explicó que "venimos planteando a los responsables del Santander, Galicia y Supervielle que no se están respetando una serie de medidas laborales al tiempo que no atienden las demandas laborales que no son un capricho gremial, sino la necesidad de prestar un servicio completo a los clientes".