Ataque en la escuela de San Cristóbal: estado de salud de los ocho heridos

Un estudiante murió en el patio del colegio tras el ataque. Seis alumnos están internados en el hospital de San Cristobal y dos fueron derivados a Rafaela

Un estudiante murió en el patio del colegio. Seis alumnos están internados en el hospital local, mientras que dos fueron derivados a Rafaela

El tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe dejó como saldo un estudiante fallecido y ocho adolescentes heridos. S eis estudiantes permanecen estables en el hospital local, con heridas superficiales. En tanto que otros dos fueron derivados a Rafaela.

Fuentes oficiales confirmaron la situación de los dos pacientes más comprometidos, que son tratados en el Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo . El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable . Será derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad .

Guerra en Medio Oriente: Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos

escuela San Cristobal ataque

Asimismo, un segundo estudiante de 15 años, se traslada hacia el mismo hospital regional para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

Por su parte, los equipos de Salud Mental de la provincia se encuentran trabajando en ambos efectores para brindar acompañamiento interdisciplinario tanto a las víctimas como a sus respectivos núcleos familiares. Esta asistencia técnica y emocional se desarrolla en forma conjunta con el despliegue interministerial del gobierno provincial en el territorio, garantizando el sostenimiento integral de los afectados mientras se aguarda la evolución clínica de los pacientes internados.

Armando Borsini, director del hospital de San Cristóbal, indicó que además varios alumnos llegaron al centro de salud con cortes y golpes, ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló. Ninguno de estos casos presentó heridas de gravedad.

En relación con la víctima fatal, Borsini confirmó que el fallecimiento se produjo en el lugar del hecho, información que fue confirmada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Nueva placa para videos virales (10)

Cómo fue el tiroteo en la escuela de San Cristóbal

El episodio ocurrió durante los primeros minutos de la jornada escolar en la Escuela Normal Mariano Moreno, mientras los estudiantes se encontraban en el patio para el acto de izar la bandera.

En ese contexto, se escucharon los disparos que desataron una estampida generalizada. Alumnos escaparon como pudieron: algunos saltaron tapiales, otros treparon tejidos perimetrales y varios rompieron ventanas para huir del edificio.

“Salíamos a izar la bandera, escuchamos un tiro, salté el tapial y me fui a la calle”, relató uno de los estudiantes, reflejando el clima de desesperación y miedo que atravesó a toda la comunidad educativa.

Escuela San Cristobal ataque muerto menores alumno

Quién es el atacante

De acuerdo a la información preliminar confirmada por fuentes policiales, el tirador es un adolescente de 15 años que cursa el tercer año en el establecimiento.

Tras descargar el arma en medio del patio, el joven fue rápidamente reducido y detenido dentro del mismo edificio escolar. Quedó a disposición de la Justicia de Menores, que ahora deberá evaluar su situación procesal y psicológica.

Para sus compañeros y el entorno escolar, el estupor es absoluto. Quienes comparten el día a día con el presunto homicida no logran asimilar el desenlace. "Era un chico tranquilo, nunca vimos nada raro en él", relataron algunos de sus compañeros en medio del shock, sorprendidos por un nivel de violencia extrema que nadie en la institución supo anticipar.

Hasta el momento, no han trascendido reportes oficiales sobre conflictos previos graves, situaciones de acoso escolar (bullying) o amenazas que pudieran haber funcionado como señales de alerta. El adolescente logró introducir el arma oculta en su mochila y esperó al momento de mayor concentración de alumnos para ejecutar el ataque.

Investigación en curso

El saldo del crimen refleja la gravedad del hecho. La víctima fatal es un estudiante de primer año de apenas 13 años, quien perdió la vida en el lugar casi de manera instantánea.Además, las perdigonadas alcanzaron a otros dos menores, de 13 y 15 años.

La peor parte se la llevó uno de ellos, que debió ser trasladado de urgencia en "código rojo" hacia el hospital de la ciudad de Rafaela, en estado crítico, con heridas en la cara y el cuello.

El segundo herido presenta lesiones de menor gravedad y fue derivado a un centro de salud local.La investigación se centra ahora en el entorno familiar del agresor.

Los fiscales buscan determinar de quién es el arma utilizada (y si estaba registrada legalmente), cómo el menor tuvo acceso a ella y cuáles fueron los motivos íntimos que lo empujaron a abrir fuego contra sus propios compañeros, marcando a fuego a toda la comunidad de San Cristóbal.