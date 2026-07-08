Uno Entre Rios | El País | ARA San Juan

ARA San Juan: condena en suspenso para Villamide y absolución para tres ex altos mandos de la Armada

El TOF de Santa Cruz impuso tres años de prisión en suspenso a excomandante de la Fuerza de Submarinos por estrago culposo e incumplimiento de deberes

8 de julio 2026 · 13:45hs
El TOF de Santa Cruz impuso tres años de prisión en suspenso a excomandante de la Fuerza de Submarinos por estrago culposo e incumplimiento de deberes. Absolvió a otros tres altos mandos de la Armada.

El TOF de Santa Cruz impuso tres años de prisión en suspenso a excomandante de la Fuerza de Submarinos por estrago culposo e incumplimiento de deberes. Absolvió a otros tres altos mandos de la Armada.
ARA San Juan: condena en suspenso para Villamide y absolución para tres ex altos mandos de la Armada

ARA San Juan: condena en suspenso para Villamide y absolución para tres ex altos mandos de la Armada

ARA San Juan: condena en suspenso para Villamide y absolución para tres ex altos mandos de la Armada

Por mayoría, los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó este miércoles a 3 años de prisión en suspenso al ex capitán de navío Claudio Villamide por el hundimiento del ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017. El entonces comandante de la Fuerza de Submarinos fue considerado responsable de dos delitos: estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como había solicitado la fiscalía.

Los otros tres imputados (el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa) resultaron absueltos por unanimidad del tribunal, integrado por Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez.

Familiares de tripulantes fallecidos apelarán el fallo. Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión en suspenso. El excontralmirante Luis López Mazzeo y el excapitán de navío Héctor Alonso y el excapitán de fragata Hugo Correa fueron absueltos.

ARA San Juan: "Tres años en suspenso por 44 vidas resulta ofensivo"

El Gobierno nacional acentuó el recorte de fondos a las provincias.

El Gobierno nacional acentuó el recorte de fondos a las provincias

La decisión se produjo pasadas las 12.30, dando cierre a un juicio que inició el 3 de marzo y tuvo más de 30 audiencias con declaraciones de expertos submarinistas, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada, publicó Infobae.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer más adelante, ya que el tribunal cuenta con el plazo previsto por el Código Procesal para exponer los argumentos de su decisión. Recién entonces las partes podrán apelar, si así lo consideran.

Uno de los ejes centrales del fallo estará puesto en determinar qué vínculo existió entre los incumplimientos atribuidos al condenado y el resultado final de la tragedia, cuya secuencia -desde la pérdida de control del submarino hasta su implosión- todavía es materia de hipótesis.

Villamide ya había sido destituido de la Armada tras un proceso disciplinario tramitado en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, en el que un Consejo de Guerra lo sancionó, entre otros puntos centrales, por no haberle ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie tras el incidente reportado en el tanque de baterías.

Durante el juicio declararon unos 90 testigos para evaluar el estado material del submarino al momento de su última operación, que comprendía una fase de adiestramiento naval y otra de patrullaje y control del mar argentino. Para ello, se analizó toda la documentación en la que constaban las novedades y las pruebas pendientes del buque, y se intentó determinar si incidían en su seguridad náutica.

ARA San Juan submarino Armada Juicio
Noticias relacionadas
José López (exsecretario de Obras Públicas), Julio De Vido (exministro de Planificiación Federal) y Sergio Schoklender (Fundación Madres de Plaza de Mayo)

Pidieron hasta seis años de prisión para los imputados en la causa Sueños Compartidos

el vice de caputo dijo que mucha gente todavia no recibe los beneficios del programa economico

El vice de Caputo dijo que "mucha gente todavía no recibe los beneficios" del programa económico

intimaron a diego santilli por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

Intimaron a Diego Santilli por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La empresa Alfajores Baltazar, conocida por su marca Alfa Pampa, por la crisis entró en concurso. 

Crisis del consumo: una conocida empresa de alfajores entró en concurso preventivo

Ver comentarios

Lo último

ARA San Juan: Tres años en suspenso por 44 vidas resulta ofensivo

ARA San Juan: "Tres años en suspenso por 44 vidas resulta ofensivo"

Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

El centro de equinoterapia Pequeños Gigantes lanzó una campaña de socios

El centro de equinoterapia Pequeños Gigantes lanzó una campaña de socios

Ultimo Momento
ARA San Juan: Tres años en suspenso por 44 vidas resulta ofensivo

ARA San Juan: "Tres años en suspenso por 44 vidas resulta ofensivo"

Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

El centro de equinoterapia Pequeños Gigantes lanzó una campaña de socios

El centro de equinoterapia Pequeños Gigantes lanzó una campaña de socios

Paraná: identifican a una mujer que circulaba con marihuana

Paraná: identifican a una mujer que circulaba con marihuana

Diamante: detuvieron a un sujeto por violento

Diamante: detuvieron a un sujeto por violento

Policiales
Paraná: identifican a una mujer que circulaba con marihuana

Paraná: identifican a una mujer que circulaba con marihuana

Diamante: detuvieron a un sujeto por violento

Diamante: detuvieron a un sujeto por violento

Concepción del Uruguay: una funcionaria policial lucha por su vida tras un grave episodio

Concepción del Uruguay: una funcionaria policial lucha por su vida tras un grave episodio

Detuvieron a un joven en La Paz por intento de homicidio

Detuvieron a un joven en La Paz por intento de homicidio

Tras ser condenado, Juan Ruiz Orrico batalla contra una causa en la Justicia Federal

Tras ser condenado, Juan Ruiz Orrico batalla contra una causa en la Justicia Federal

Ovación
Derbi paranaense en el Torneo Regional del Litoral

Derbi paranaense en el Torneo Regional del Litoral

El TC acelera en Posadas: Mariano Werner buscará prenderse al campeonato

El TC acelera en Posadas: Mariano Werner buscará prenderse al campeonato

Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

Mariano Werner fue el gran protagonista en la presentación del TC en Posadas

Mariano Werner fue el gran protagonista en la presentación del TC en Posadas

Los campeones de la Federación Entrerriana de Box competirán en el Campeonato Regional

Los campeones de la Federación Entrerriana de Box competirán en el Campeonato Regional

La provincia
Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

El centro de equinoterapia Pequeños Gigantes lanzó una campaña de socios

El centro de equinoterapia Pequeños Gigantes lanzó una campaña de socios

Arroceros se enfrentan a la baja rentabilidad

Arroceros se enfrentan a la baja rentabilidad

Hoy se celebra el Día Nacional del Bandoneón en Argentina

Hoy se celebra el Día Nacional del Bandoneón en Argentina

SMN pronosticó aumento de temperaturas e inestabilidad

SMN pronosticó aumento de temperaturas e inestabilidad

Dejanos tu comentario