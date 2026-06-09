Alerta Sofía por Luciana Barrios Alarcón, desaparecida en Colonia Caroya

La adolescente es buscada desde el 8 de junio. Tiene tez blanca, contextura delgada, 1,59 metros de altura, ojos marrones y cabello castaño oscuro largo.

La adolescente es buscada desde el 8 de junio. Tiene tez blanca, contextura delgada, 1,59 metros de altura, ojos marrones y cabello castaño oscuro largo.

El Ministerio de Seguridad Nacional activó el Programa Alerta Sofía para la búsqueda de Luciana Aylen Barrios Alarcón, de 15 años, quien desapareció ayer en la ciudad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba.

La adolescente tiene tez blanca, contextura delgada, 1,59 metros de altura, ojos marrones y cabello castaño oscuro largo hasta la cintura.

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Al momento de su desaparición vestía una campera azul marino, pantalón de jean y zapatillas blancas. Además, llevaba una mochila negra.

Alerta Sofia Alarcon

Línea 134

De acuerdo con la información difundida oficialmente, fue vista por última vez en el colegio Presbítero Bonoris, de Colonia Caroya.

La causa por el paradero de la adolescente está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, del MPF de Córdoba.

Se solicita a la comunidad toda su atención y colaboración para dar con su paradero. Cualquier dato que pueda resultar de utilidad debe ser comunicado de inmediato a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

¿Qué es Alerta Sofía?

Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad en situaciones que presentan un alto riesgo inminente sobre su integridad física y/o biopsicosocial. Constituye una herramienta destinada a reforzar las capacidades de búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

El mecanismo lleva ese nombre en alusión al caso de Sofía Herrera y es similar al sistema estadounidense “Alerta AMBER”, replicado en distintos países.