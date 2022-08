Alberto Fernández y Sergio Massa evaluaron que hay "una cierta sensación de estabilidad"

Además, la funcionaria indicó que Alberto Fernández y Sergio Massa consideraron que se estarían "tranquilizando y normalizando" los mercados, con una "muy pronunciada baja" del dólar Contado con Liquidación (CCL).

Massa Alberto.jpg Alberto Fernández felicita a Sergio Massa luego de la jura y antes del anuncio de las nuevas medidas económicas.

"También recibieron diferentes informes de consultoras nacionales e internacionales que ven de alguna manera con optimismo las medidas que se anunciaron ayer y que están comenzando a ser implementadas", agregó.

En cuanto al canje voluntario de bonos que va a vencer el martes, dijo que Massa informó al Presidente que ya se llegó a una adhesión del 60%. "Esperamos que esto continúe en el mismo ritmo y se pueda llegar a una cifra considerable", expresó.

A su vez, a la reunión con el presidente, Massa llevó para que firmen ambos, más el jefe de Gabinete Juan Manzur, el proyecto que establece un régimen especial para el excedente de las exportaciones de petróleo a partir del 1 de enero de 2023. Se trata de un decreto que fijará "incentivos para las empresas que puedan exportar el excedente de petróleo y por lo tanto traigan mayores inversiones".

Por otro lado, la portavoz informó que Silvina Batakis ya está a cargo del Banco Nación y una de sus primeras medidas será "evaluar la continuidad o no de todos los directores del banco".

Segmentación de tarifas

Con respecto a la segmentación de tarifas, Gabriela Cerruti dijo que el gobierno maneja información "muy contundente" de cómo fue la inscripción y considera que fue "absolutamente exitosa". Hasta el 31 de julio, 9 millones de hogares solicitaron el subsidio, de los cuales el 80% gasta menos de 400 kw por mes, indicó. Por lo tanto, ese porcentaje "va a tener el subsidio completo y no va a tener ninguna modificación", de acuerdo con la medida informada el miércoles por Sergio Massa sobre este tema.

Por otra parte, se estima que hay 4 millones de hogares que no pidieron el subsidio, con lo cual se entiende que "no califican, o no lo necesitan, no lo quieren".

Otro de los temas que trataron en la reunión el Presidente y el ministro de Economía fue el de las 12.500 intimaciones que se enviaron este jueves a 772 empresas, la cuales "podrían haber haber utilizado mecanismos de triangulación para eludir el registro y hacer subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones".

Durante la conferencia de prensa, ante una pregunta por la continuidad o no del secretario de Energía, Darío Martínez, la portavoz presidencial dijo que "en las próximas horas ustedes van a tener novedades sobre la Secretaría de Energía que se van a anunciar directamente desde el Ministerio de Economía".