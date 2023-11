Alberto Fernández y la Fiesta de Olivos: "Por qué hice semejante pavada"

"Hice reuniones con un montón de gente que vino, me planteó problemas y con gente con la que estábamos trabajando. Cuando llegó la noche (…) Fabiola me dijo que iban a hacer un brindis y yo dije que después pasaba", recordó Fernández, lamentando el episodio.

"Nunca reparé en que eso no se podía hacer. Yo no me lo perdono. Le pido perdón a la gente", remarcó el presidente que ejercerá sus funciones hasta el próximo 10 de diciembre.

“Trato de explicar por qué hice semejante pavada. La explicación es que el contexto no me hizo advertir que no debía hacer eso. Ocurrió. Yo me presenté y dije, miren, esto fue lo que pasó, asumo mi responsabilidad”, agregó respecto del recordado episodio en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus.

El presidente Alberto Fernández arriba a Entre Ríos

El presidente Alberto Fernández criticó al embajador en Brasil, Daniel Scioli, a raíz de las posibilidades de continuar en el cargo tras la asunción de Javier Milei.

"No entiendo muy bien cómo se puede representar al gobierno de Alberto Fernández y al de Milei del mismo modo, no lo entiendo", expresó el mandatario y subrayó: "Que no me vengan con la historia de que eso es representar a la Argentina porque es falso, son dos Argentinas distintas. Eso es imposible".