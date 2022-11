Alberto Fernández destacó la creación de 1.300.0000 empleos

La organización Barrios de Pie clausuró hoy en la ex Esma su Encuentro Nacional de delegados y militantes de todo el país con un mensaje del presidente Alberto Fernández, quien destacó que el Gobierno creó 1.300.000 empleos y llamó a generar "más trabajo formal". "Me hubiera encantando poder acompañarlos, pero no estoy en Buenos Aires. Así que preferí no estar ausente de este encuentro y dejarles este mensaje. Es un mensaje donde en primer lugar les agradezco el compromiso, el acompañamiento", expresó Fernández a través de un video que se emitió durante el cierre del encuentro.