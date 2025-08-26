Alarma en Santa Fe por el robo de 68 ampollas de fentanilo en un hospital público.

El Hospital Iturraspe denunció el robo de 68 ampollas de fentanilo y se investiga cómo salieron de una unidad cerrada y de alta trazabilidad.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través del Hospital J. B. Iturraspe, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tras detectarse la faltante de 68 ampollas de fentanilo , un potente opioide de uso hospitalario que estaba destinado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Preocupación en Santa Fe por posible desvío de fentanilo a redes ilegales

Fentanilo.jpeg

"El fin de semana nos avisan que en el raconto habitual de medicamentos de todas las áreas del hospital, estaban faltantes estas 68 ampollas de fentanilo en Terapia Intensiva. Verificamos consumos, pero no había registros que justificaran la falta, por lo que inmediatamente se dio aviso al Ministerio de Salud y se realizó la denuncia judicial", detalló el director en diálogo con Cuarto Poder por LT10.

Control de stock y trazabilidad

Sánchez Guerra aclaró que en el hospital se realiza un control constante de medicamentos con trazabilidad para este tipo de drogas de uso crítico. "El consumo de fentanilo en una terapia de 20 camas es altísimo porque es el medicamento que se utiliza para mantener sedados a los pacientes en estado crítico, generalmente conectados a respirador. Pero en este caso puntual no hay registros de utilización que justifiquen el faltante", afirmó.

El médico también remarcó que las ampollas robadas no forman parte del lote contaminado que fue retirado de circulación meses atrás. "Esa partida fue dada de baja en su totalidad; ningún medicamento de ese laboratorio quedó en el hospital", aclaró.

Peligro del fentanilo en el mercado negro

Consultado sobre el riesgo que implica que estas ampollas circulen fuera del ámbito hospitalario, el director del Iturraspe fue contundente: "El fentanilo es un opioide de uso exclusivo en salud. Su utilización indebida puede ser mortal. Hemos visto en otros países, como en Estados Unidos, las consecuencias de la adicción al fentanilo: es un problema gravísimo que va más allá de lo sanitario y se convierte en un negocio criminal. La justicia debe actuar con firmeza para evitar daños en la población".

Investigación en curso

La denuncia ya está en manos del Ministerio Público de la Acusación, que deberá determinar cómo se produjo la sustracción de las 68 ampollas de fentanilo dentro de un sector cerrado y altamente controlado como la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Iturraspe.

"Trabajamos en un área cerrada pero con ingreso permanente de personas que demandan atención. No podemos restringir nuestra tarea porque eso afectaría a los pacientes. Pero necesitamos garantías para que situaciones así no se repitan", concluyó Sánchez Guerra.