"Ahora podés comprarte un auto": Caputo minimiza desempleo e inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que los índices de desempleo e inflación subieron en los últimos meses, pero minimizó el drama . Sostuvo que ello se debe a una etapa "normal" del programa económico y afirmó que la población tiene un mejor pasar económico que antes, porque ahora puede comprar electrodomésticos en más cuotas.

"Los productos textiles, electrodomésticos y autos son mucho más accesibles ahora, además de que la gente empezó a tener crédito para comprarlos. Hay mucha más variedad de autos, mucho más baratos y encima tienen crédito" , celebró el funcionario como si la adquisición de un vehículo estuviera al alcance de cualquier trabajador.

Caputo minimiza suba de desempleo e inflación y defiende el programa económico

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La interpretación de que el vaso está medio vacío y que ello está bien es parte de la estrategia que el Gobierno salió a desplegar en los últimos días, ante las mediciones adversas que muestran los efectos negativos del programa económico.

La singular visión del panorama económico fue lanzada durante el streaming oficialista de Carajo, donde Caputo defendió el programa del Gobierno.

Como testimonio del buen pasar que supuestamente atraviesa la población, citó como ejemplo lo que le ocurrió al hijo de Juan Pazo, titular del ARCA: "Le quemaban los pesos, se compraba 200 pares de zapatillas, salía a comer todos los días y hoy se compró un auto".

Al testimonio lo dio el propio Pazo, quien intentó explicar los cambios en los hábitos de consumo producto de la supuesta "previsibilidad" económica y como ejemplo volvió a hablar de sí mismo. "Mi caso: vendía ropa interior y posiblemente no se compren 600 pijamas porque prefieren comprarse un auto o una casa".

"La variable de consumo cambió porque hoy tenés acceso al crédito y no preferís comprarte un jean en 18 cuotas sino hacer una obra en tu casa, comprarte un auto o una moto", remató ante la mirada consecuente de Caputo, quien celebró los ejemplos.

Luego, a la hora de intentar una nueva defensa del plan económico, el ministro de Economía no se quedó atrás e hizo una particular interpretación de los últimos datos oficiales: "El dato de la suba del desempleo es correcto, subió 1 punto y es normal que eso pase en este momento de transformación", aseveró restándole importancia a lo que ello implica en la vida cotidiana de los trabajadores que quedan en la calle.

Lo mismo interpretó con la continua suba de precios: "La inflación, veníamos el año pasado en 1 punto y medio, y desde el ataque se fue al 3. Nosotros no negamos los datos que no nos juegan a favor, pero (...) el consumo, el nivel de actividad y las exportaciones están a niveles récord".

El motivo por el cual esto estaría ocurriendo, añadió, es que "estamos pasando de un modelo que no era ni pro-empresa ni pro-mercado, sino que era un modelo pro-empresario y proteccionista".

Las anécdotas de Pazo y Caputo están en línea con la que ayer intentó instalar el secretario de Finanzas, Federico Furiase, para quien "no hay mucha gente que esté peor", sino por el contrario: "Hay una estabilización macroeconómica que se reflejó en el bolsillo de la gente. Antes se compraba demás aceite y atún porque los pesos quemaban y no se podían hacer una inversión a mediano plazo y estabas todo el tiempo mirando a cuánto está el dólar".

Durante el streaming de anoche, Caputo también lanzó otras barbaridades. Por ejemplo, señaló que "la economía no es para todos igual. A algunos les va a llevar más tiempo adaptarse y a otros menos".

Luego aprovechó para atacar al periodismo. Acusó a los medios más críticos de tratar de instalar que el país está en una "mega recesión, donde la gente no llega a fin de mes". Utilizó el ejemplo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), en donde algunos sectores siguen sin repuntar, para explicar la estrategia que usa la prensa.

"Eligen un sector de la economía que esté mal y dicen que está todo mal. El sesgo es exactamente lo que hace el periodismo desde el otro lado".

"Lo de los periodistas roza lo absurdo. Están instalando que estamos en una de las peores semanas del Gobierno; lo único que hacen es perder credibilidad", interpretó.