Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Acusan a Javier Milei de "desfinanciar" el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

Julia Strada, integrante del CEPA, criticó al Gobierno nacional de Javier Milei en medio de la emergencia por los incendios en la Patagonia.

8 de enero 2026 · 20:38hs
Acusan a Javier Milei de desfinanciar el Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

Acusan a Javier Milei de "desfinanciar" el Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

La politóloga Julia Strada, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), acusó este jueves al Gobierno nacional de Javier Milei, quien "desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF)", con un recorte que este año llegaría al 70 por ciento, en comparación con 2023.

La crítica hacia Javier Milei

La crítica de Strada se da en medio de una coyuntura particular, con varios de focos de incendio que se registran actualmente en la Patagonia, y de manera recurrente durante los últimos años, especialmente en esta época.

El Gobierno de Javier Milei desarmó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas y despidió a médicos hiperespecializados. Hay 4.000 bebés con esa afección 

El Gobierno redujo el personal del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

Países del mundo se expresaron tras el secuestro de Nicolás Maduro

Países del mundo se expresaron tras el secuestro de Nicolás Maduro

A través de un posteo en la red social X, la representante de CEPA sostuvo que Milei "desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 ejecutó, en términos reales, 81 por ciento menos que en 2023".

Asimismo, subrayó que el gobierno libertario "en 2025 bajó a 70,8 por ciento y en el presupuesto 2026 (de ejecutarse lo presupuestado), se consolidaría un ajuste real de 70,7 por ciento vs. 2023".

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Strada puntualizó también que "en sus dos años de gobierno (Milei) subejecutó el presupuesto. En 2024 se devengó el 60,6 por ciento del presupuesto inicial y en 2025 apenas el 48,2".

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que 16 provincias se encuentran en una situación "crítica" frente al avance de los incendios forestales e incluyó a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Javier Milei gobierno nacional CEPA
Noticias relacionadas
Acusan a Javier Milei de desfinanciar el Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

el mensaje de javier milei por ano nuevo: cumplimos con todas nuestras promesas de campana

El mensaje de Javier Milei por Año Nuevo: "Cumplimos con todas nuestras promesas de campaña"

A dos años de la asunción de Javier Milei, se perdieron casi 60 mil empleos públicos.

Según el Indec, a dos años de la asunción de Javier Milei, se perdieron casi 60 mil empleos públicos

Milei ratificó ante un diario británico que el reclamo por Malvinas es innegociable.

Milei ratificó ante un diario británico que el reclamo por Malvinas es "innegociable"

Ver comentarios

Lo último

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Ultimo Momento
Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Acusan a Javier Milei de desfinanciar el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

Acusan a Javier Milei de "desfinanciar" el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

Policiales
Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario": el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Ovación
La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

La provincia
Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

Dengue: el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la descacharrización

Dengue: el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la descacharrización

Dejanos tu comentario