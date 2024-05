Abuso sexual. Fernando Espinoza: "... siempre te tuve ganas, va a estar todo bien"

FERNANDO ESPINOZA 2.jpg

La declaración de la denunciante

M.J.R declaró que fue contratada en negro por el municipio el 28 de abril de 2021 y acotó que la llamaban por un nombre falso "desconociendo las razones a las que ello obedecía". Según la denuncia, el 3 de mayo de aquel año el intendente le indicó que esa noche "cenarían en casa de ella" y sintió que no tenía otra opción. Afirmó que "cenaron normalmente, pero que se sintió muy incómoda".

La situación se habría repetido a los pocos días y la denunciante indicó que el imputado realizaba "preguntas de carácter muy personal". El tercer encuentro fue el 11 de mayo y, en horas de la madrugada, Espinoza habría referido tener "dolores cervicales y de espalda" por contracturas. M.J.R le ofreció un medicamento, pero él le habría exigido un masaje a lo que ella se negó y como respuesta el intendente expresó: "No tengas miedo, dale" y acto seguido se desabrochó la camisa, según indicó la joven en su denuncia.

"Fernando, no sé qué vas a hacer pero te pido que no y que te vayas de mi casa. Está todo bien, pero no me siento cómoda", habría afirmado la víctima pero el imputado "se quitó el pantalón y la camisa, quedando en ropa interior". La joven declaró que le volvió a pedir a Espinoza que se vaya pero, "no recuerda exactamente cómo, pero él logró terminar encima de ella en la cama". "Quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien", habría dicho Espinoza a la vez que trataba de quitarle las prendas a la presunta víctima.

Finalmente, ante la constante lucha de la joven, Espinoza se habría enojado y expresó: "Bueno listo, ya está. Terminó todo, me voy, no te preocupes". Seguidamente la víctima aseguró: "Me lo dijo de una manera amenazante. Me sentí ultrajada" y comentó que consultó a su jefe si sería despedida, a lo que el acusado respondió que no. "Cuando se iba, estaba muy enojado y dijo 'sos una boluda, no sabés lo que te perdés, pero bueno, allá vos'", acotó la denunciante.

Por su parte el hecho de desobediencia se habría dado el 1° de julio de 2021, luego de que la joven hubiera radicado la denuncia y se impusiera una orden de restricción, cuando Espinoza habr

ía vuelto a contactar a la víctima.

FERNANDO ESPINOZA 3.jpg

La resolución de la jueza

En esta causa, el jefe comunal negó los hechos denunciados, pero la magistrada indicó: "El relato de la víctima (...) se encuentra respaldado con las conclusiones de los especialistas en la materia que la entrevistaron durante el desarrollo de la pesquisa".

LEER MÁS: Piden 20 años de cárcel para exconcejal de Tala por abuso sexual

Espinoza habría realizado una declaración ratificando su inocencia, pero la jueza afirmó: "Habré de tomar el descargo del imputado como un vano intento de mejorar su comprometida situación procesal, habida cuenta que basa su defensa en cuestionar a la víctima a lo largo del desarrollo de esta causa, realizando un juicio de valor sobre el modo en que M.J.R debió reaccionar frente a los hechos denunciados, sin que sus dichos encuentren asidero en alguna otra prueba en autos".

Asimismo agregó: "Se intentó negar la concurrencia del imputado al departamento de la víctima, alegando que todo lo denunciado era falso, pero luego Espinoza reconoció que sí concurrió a su domicilio pero sólo para dialogar 'cuestiones de trabajo'". Finalmente, la magistrada no determinó una detención pero dispuso un embargo de $1.500.000.