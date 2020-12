"La vacuna no significa cero Covid; vacunas y vacunación no resolverán por sí solas el problema", explicó el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, en una conferencia de prensa. Agregó que "no todo el mundo tendrá acceso a la vacuna a principios del año que viene".

michael ryan oms.jpg Michael Ryan, de la OMS, salió a bajar la expectativa por el impacto de la vacuna.

Por su parte, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó su preocupación "ante la creciente percepción de que la pandemia se acabó".

"La verdad es que en estos momentos, muchos países están sufriendo una alta transmisión del virus, lo que pone enorme presión en hospitales, cuidados intensivos y trabajadores sanitarios", explicó Ghebreyesus.

El anuncio el pasado miércoles de campañas de vacunación masivas inminentes en el Reino Unido y Rusia llenó de esperanzas a la población mundial, cuya vida diaria se vio afectada con estrictas restricciones en un intento de frenar el avance del virus.

Cargamento secreto en Inglaterra

Un día después de aprobar la distribución de la vacuna de Pfizer/BioNTech, las primeras dosis llegaron el jueves por la noche a territorio británico. Si bien ni el laboratorio ni las autoridades quisieron confirmarlo citando razones de seguridad, la cadena ITV News aseguró que las vacunas fueron transportadas por una flota de camiones sin marcar a través del Eurotúnel desde Bélgica.

Ya en el Reino Unido, el transporte siguió camino a instalaciones de almacenamiento no reveladas en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, afirmó el canal de noticias.

El lote inicial de 800.000 vacunas estará disponible a principios de la próxima semana en 50 centros hospitalarios en todo el país, según informó el Ministerio de Salud británico.

Embed

Rusia comienza a vacunar

En tanto, en Rusia, el Gobierno de Moscú lanzó este viernes un servicio en línea de reserva de turnos para aplicarse desde este sábado la vacuna nacional Sputnik V contra el coronavirus, que tuvo una eficacia en las pruebas del 95%, 42 días después de la primera dosis y precisa la aplicación de dos inyecciones.

Inicialmente, los turnos de vacunación estarán disponibles para trabajadores sociales, médicos y docentes de entre 18 y 60 años, tanto en instituciones estatales como privadas.

coronavirus italia.jpg

Mientras, en Europa, los entes reguladores prevén aprobar la vacuna de Pfizer/BioNTech para el 29 de diciembre y la de Moderna el próximo 12 de enero.

También España informó que comenzará a vacunar a su población en enero próximo y que espera tener inmunizadas contra el coronavirus a entre 15 y 20 millones de personas para mayo o junio de 2021.

Triple récord

Estados Unidos registró un triple récord de más de 217.000 casos de coronavirus, casi 2.900 muertes y más de 100.000 hospitalizados, algo que había vaticinado el principal experto del país en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, quien este viernes aceptó la oferta del presidente electo, Joe Biden, de encabezar el grupo de asesores médicos para lidiar con la pandemia.

El experto advirtió que las cifras empeorarán en el país, el más golpeado en el mundo por el brote con más de 14,2 millones de casos y 277.000 fallecidos.

"Creo que enero será terrible porque vamos a tener la ola de contagios de Acción de Gracias que se superpondrá a la de Navidad, así que es perfectamente concebible que enero sea el peor", dijo en declaraciones a la revista Newsweek.