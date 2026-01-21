Javier Milei en Davos se reunió con CEOs de bancos

Uno Entre Rios | El Mundo | Davos

21 de enero 2026 · 10:13hs
Javier Milei cumple agenda desde Davos. Se reunió con ceo‘s de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin, en la previa a su exposición en el Foro Económico. 

El presidente Javier Milei cumple agenda desde Davos, donde se reunió con ceo‘s de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin, en la previa a su exposición en el Foro Económico. La delegación presidencial aterrizó el martes, pasado el mediodía, y se prepara para cumplir una serie de actividades que tendrá hasta el jueves, que emprenderá su retorno al país.

Este miércoles, el mandatario saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters en un intercambio que duró algunos minutos, y luego disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina ante CEO’s globales, en el marco del Foro Económico Mundial.

Asimismo, asistió a un encuentro con autoridades de bancos y firmas financieras globales que contó con la participación de la directora Ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

El jefe de Estado se mostró escoltado por el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

La agenda continúa este miércoles con la actividad central de la visita programada para las 11.45 (hora argentina) cuando pronuncie su discurso en el Foro Económico de Davos que se celebra del 19 al 23 bajo el lema “El espíritu del diálogo”. En Balcarce 50 saben que el evento tiene llegada global y aspiran a amplificar las palabras del libertario.

Por su parte, el mandatario iniciará la mañana del jueves a las 10.30 con la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz impulsada por su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos. Se trata de un organismo que apuesta a bregar por la paz en el mundo, con especial particularidad en la Franja de Gaza.

En Casa Rosada se jactan de que la Argentina fue de los primeros países en ser invitados por el republicano que hizo extensiva la convocatoria al resto del mundo, incluso a China y a Rusia.

Como actividades finales, Javier Milei deberá dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 18 (14 en la Argentina), el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva, que cuenta con agenda propia, emprenderá el regreso al país. El aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.

