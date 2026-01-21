Uno Entre Rios | El Mundo | Mercosur

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo Mercosur - UE y lo envía a la Justicia

La decisión fue impulsada por el poder Legislativo regional. En detalle, la iniciativa fue votada hoy y tuvo 334 votos a favor y 324 en contra.

21 de enero 2026 · 09:50hs
La decisión fue impulsada por el poder Legislativo regional. En detalle, la iniciativa fue votada hoy y tuvo 334 votos a favor y 324 en contra. La implementación del acuerdo tendrá que esperar por el momento.
La decisión fue impulsada por el poder Legislativo regional. En detalle, la iniciativa fue votada hoy y tuvo 334 votos a favor y 324 en contra. La implementación del acuerdo tendrá que esperar por el momento.
La decisión fue impulsada por el poder Legislativo regional. En detalle, la iniciativa fue votada hoy y tuvo 334 votos a favor y 324 en contra. La implementación del acuerdo tendrá que esperar por el momento.

El Parlamento Europeo paralizó este miércoles el acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea el pasado sábado 17 de enero. En una votación apretada, el poder legislativo regional aprobó la moción por 334 votos a favor y 324 en contra.

Cumbre del Mercosur

En detalle, la propuesta cuestiona si el acuerdo recientemente firmado respeta los tratados de la Unión Europea. La reacción no tardó en llegar desde la la Comisión Europea, liderada por Úrsula von der Leyen, quien dijo presente en Asunción para la rúbrica del tratado. "Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, afirmó el portavoz del organismo, Olof Gill.

La implementación del acuerdo tendrá que esperar por el momento.

La noticia no cayó bien en la Comisión Europea. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento”, dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill preguntado por la decisión.

El vocero agregó que no se trata de nuevas cuestiones, puesto que estas ya han sido abordadas en tratados comerciales en el pasado, en particular en el acuerdo con Chile.

Lo cierto es que sobre la mesa del Parlamento fue puesta en debate la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE.

También quedará bajo la lupa la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas. Si bien la corte “tiene el control total” sobre los procedimientos, “puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica”, dice la moción aprobada.

Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado de que el congelamiento de ese pacto se aprobaría de manera muy ajustada, a pesar de que hubo planteos en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos

