Uno Entre Rios | El Mundo | Brasil

Brasil: comenzaron las elecciones y ya votaron Lula y Bolsonaro

Compiten trece fórmulas presidenciales aunque la elección está fuertemente polarizada entre Luiz Inacio Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro.

4 de octubre 2026 · 09:49hs
Brasil: comenzaron las elecciones y ya votaron Lula y Bolsonaro

Brasil: comenzaron las elecciones y ya votaron Lula y Bolsonaro

Se desarrollan este domingo las elecciones generales en Brasil. Luiz Inacio Lula Da Silva va por su reelección y su principal rival es Flávio Bolsonaro. Además compiten otras once fórmulas presidenciales aunque la elección está fuertemente polarizada.

Un total de 158.745.463 brasileños están habilitados para votar en las elecciones generales de 2026 dentro del país, y cerca de 918.876 electores adicionales pueden hacerlo desde el exterio

El presidente brasileño y candidato del Partido de los Trabajadores llegó a la Escuela Estatal Doutor João Firmino Correia de Araújo, en San Bernardo do Campo, San Pablo, rodeado por un fuerte operativo de seguridad que incluyó varios vehículos. Tras bajar de su auto, el actual mandatario se acercó a la reja para saludar a los seguidores que lo esperaban afuera del establecimiento educativo e ingresó a emitir sufragio.

Desde el aula, el presidente brasileño extendió una bandera brasileña frente a los fotógrafos tras emitir su voto.

El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, votó en un colegio del barrio de Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro. Tras emitir su voto, el candidato del Partido Liberal dio una conferencia de prensa improvisada en medio de la calle, en la que apuntó contra su principal competidor, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien acusó de "interferir" en las elecciones.

Polarización

Aunque compiten un total de 13 candidaturas presidenciales, las encuestas marcan un escenario fuertemente polarizado entre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

  • Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT): El actual mandatario busca acceder a un cuarto mandato presidencial al frente del Ejecutivo brasileño.
  • Flávio Bolsonaro (Partido Liberal - PL): Senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Su padre se encuentra cumpliendo una pena de 27 años y 3 meses de prisión tras ser condenado por cinco delitos, entre ellos haber liderado una organización criminal que intentó un golpe de Estado en 2023.

Qué se elige

Brasil celebra elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, la totalidad de la Cámara de Diputados (513 bancas), dos tercios del Senado (54 de 81 escaños), 27 gobernadores y más de mil legisladores provinciales.

En caso de que ninguna fórmula supere el 50% de los votos válidos, los dos candidatos más votados competirán en una segunda vuelta programada para el 25 de octubre. Los comicios se llevan a cabo mediante el sistema de registro electrónico directo del voto (DRE), que incluye pantalla táctil e identificación biométrica.

Brasil Elecciones Luiz Inácio Lula da Silva Flavio Bolsonaro
Noticias relacionadas
Murió Peppino Mazzullo, quien fue la histórica voz de Topo Gigio. 

Murió Peppino Mazzullo: fue la histórica voz de Topo Gigio

Rusia amenaza a la OTAN con armas nucleares por el enclave de Kaliningrado

Rusia amenaza a la OTAN con armas nucleares por el enclave de Kaliningrado

Israel afirmó que el hecho en vuelo de Flydubai fue un intento de ataque terrorista.

Israel afirmó que el hecho en el vuelo de Flydubai fue un "intento de ataque terrorista"

Terror en pleno vuelo: una pelea entre pilotos obligó a aterrizar de emergencia.

Terror en pleno vuelo: una pelea entre pilotos obligó a aterrizar de emergencia

Ver comentarios

Lo último

Jorge García Cuerva en Luján: Las heridas de la descalificiación y de la intolerancia están infectando el corazón del pueblo

Jorge García Cuerva en Luján: "Las heridas de la descalificiación y de la intolerancia están infectando el corazón del pueblo"

Claves del programa que cambiará ciudadanía argentina por inversión en dólares

Claves del programa que cambiará ciudadanía argentina por inversión en dólares

Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Ultimo Momento
Jorge García Cuerva en Luján: Las heridas de la descalificiación y de la intolerancia están infectando el corazón del pueblo

Jorge García Cuerva en Luján: "Las heridas de la descalificiación y de la intolerancia están infectando el corazón del pueblo"

Claves del programa que cambiará ciudadanía argentina por inversión en dólares

Claves del programa que cambiará ciudadanía argentina por inversión en dólares

Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Granizo: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas en Funes

Granizo: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas en Funes

El pasaporte argentino ocupa el puesto 34 y movilidad de 160 en un ranking de 199 países

El pasaporte argentino ocupa el puesto 34 y movilidad de 160 en un ranking de 199 países

Policiales
Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Agredieron a cuatro juveniles de River de Paraná tras un partido en Victoria

Agredieron a cuatro juveniles de River de Paraná tras un partido en Victoria

Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La nueva Reina de los Inmigrantes es de la Colectividad Judía

La nueva Reina de los Inmigrantes es de la Colectividad Judía

En Colón buscan dar batalla contra las adicciones

En Colón buscan dar batalla contra las adicciones

Proponen regular las medicinas complementarias y crear un registro provincial de terapeutas

Proponen regular las medicinas complementarias y crear un registro provincial de terapeutas

MiradorTEC cumple un año y avanza hacia una nueva etapa para impulsar la economía del conocimiento

MiradorTEC cumple un año y avanza hacia una nueva etapa para impulsar la economía del conocimiento

Siniestros viales: Entre Ríos ya registra 89 víctimas fatales este año

Siniestros viales: Entre Ríos ya registra 89 víctimas fatales este año

Dejanos tu comentario