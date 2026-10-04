Brasil: comenzaron las elecciones y ya votaron Lula y Bolsonaro

Se desarrollan este domingo las elecciones generales en Brasil. Luiz Inacio Lula Da Silva va por su reelección y su principal rival es Flávio Bolsonaro. Además compiten otras once fórmulas presidenciales aunque la elección está fuertemente polarizada.

Un total de 158.745.463 brasileños están habilitados para votar en las elecciones generales de 2026 dentro del país, y cerca de 918.876 electores adicionales pueden hacerlo desde el exterio

El presidente brasileño y candidato del Partido de los Trabajadores llegó a la Escuela Estatal Doutor João Firmino Correia de Araújo, en San Bernardo do Campo, San Pablo, rodeado por un fuerte operativo de seguridad que incluyó varios vehículos. Tras bajar de su auto, el actual mandatario se acercó a la reja para saludar a los seguidores que lo esperaban afuera del establecimiento educativo e ingresó a emitir sufragio.

Desde el aula, el presidente brasileño extendió una bandera brasileña frente a los fotógrafos tras emitir su voto.

El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, votó en un colegio del barrio de Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro. Tras emitir su voto, el candidato del Partido Liberal dio una conferencia de prensa improvisada en medio de la calle, en la que apuntó contra su principal competidor, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien acusó de "interferir" en las elecciones.

Polarización

Aunque compiten un total de 13 candidaturas presidenciales, las encuestas marcan un escenario fuertemente polarizado entre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT): El actual mandatario busca acceder a un cuarto mandato presidencial al frente del Ejecutivo brasileño.

(Partido de los Trabajadores - PT): El actual mandatario busca acceder a un al frente del Ejecutivo brasileño. Flávio Bolsonaro (Partido Liberal - PL): Senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Su padre se encuentra cumpliendo una pena de 27 años y 3 meses de prisión tras ser condenado por cinco delitos, entre ellos haber liderado una organización criminal que intentó un golpe de Estado en 2023.

Qué se elige

Brasil celebra elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, la totalidad de la Cámara de Diputados (513 bancas), dos tercios del Senado (54 de 81 escaños), 27 gobernadores y más de mil legisladores provinciales.

En caso de que ninguna fórmula supere el 50% de los votos válidos, los dos candidatos más votados competirán en una segunda vuelta programada para el 25 de octubre. Los comicios se llevan a cabo mediante el sistema de registro electrónico directo del voto (DRE), que incluye pantalla táctil e identificación biométrica.