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Alerta química en Israel: restos de un misil provocaron un incendio y evacuaciones

El impacto de fragmentos de un proyectil interceptado dañó una planta de pesticidas y obligó a evacuar la zona ante el riesgo de contaminación en Israel.

29 de marzo 2026 · 16:55hs
Alerta química en Israel: restos de un misil provocaron un incendio y evacuaciones

Alerta química en Israel: restos de un misil provocaron un incendio y evacuaciones

El impacto de restos de un misil en la zona industrial de Neot Hovav en Israel, provocó daños en unidades de almacenamiento de sustancias utilizadas para la elaboración de pesticidas, lo que derivó en la evacuación inmediata de residentes cercanos ante el riesgo de contaminación química.

El incidente se produjo luego de que fragmentos de un proyectil iraní, previamente interceptado en el aire, cayeran sobre una planta química y desencadenaran un incendio de gran magnitud.

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Según reportes oficiales, las autoridades priorizaron la protección de la población y el control de la situación frente al peligro que implica la liberación de productos químicos en el sur de Israel. El servicio de emergencias confirmó que, hasta el momento, solo se registró una persona con lesiones leves, quien fue atendida sin complicaciones mayores.

Las fuerzas de bomberos desplegaron múltiples dotaciones para combatir el fuego, en un contexto complejo por la presencia de materiales peligrosos dentro de la instalación afectada. La posibilidad de propagación del incendio hacia otros sectores del complejo, donde también se almacenan sustancias químicas, elevó el nivel de alerta y obligó a intensificar las tareas de contención.

Evacuados

En paralelo, las autoridades locales ordenaron el alejamiento de habitantes y trabajadores de la zona industrial, ante el riesgo de exposición a elementos tóxicos presentes en el humo. Equipos especializados fueron enviados para monitorear la calidad del aire y evaluar la posible dispersión de agentes contaminantes, mientras se mantenían comunicaciones periódicas con la población sobre la evolución de la emergencia.

Las investigaciones continúan para determinar la magnitud del derrame químico y sus posibles efectos a largo plazo en el ambiente y la salud pública. En ese marco, se prevé una vigilancia epidemiológica sostenida y tareas de descontaminación en el área afectada, mientras las autoridades analizan las condiciones que permitieron que los restos del misil impactaran en una instalación industrial considerada crítica.

Israel Contaminación evacuados Medio Oriente Guerra
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