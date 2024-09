El Centro de Salud "Juan Baggio" invita a participar de las Caminatas Saludables

El Centro de Salud “Juan Baggio” pone en marcha las “Caminatas Saludables”, en el marco del Programa Proteger, dirigidas a personas mayores de 18 años con patologías crónicas, sobrepeso, hipertensión, diabetes, colesterol, cardiovasculares; es decir, enfermedades crónicas no transmisibles.

La intención es la protección de los grupos vulnerables contra los factores de riesgo de Enfermedades No Transmisibles acercando a quienes lleven adelante la práctica a los Centros de Salud para promover estilos de vida saludables mediante la promoción de actividad física y la realización de estudios médicos como prevención y control maximizando así las capacidades de los servicios en atención, prevención y control de enfermedades.

Las “Caminatas saludables” en el Centro de Salud “Juan Baggio” están coordinadas por Cecilia Recalde, responsable del Programa Proteger; Malvina Recalde, responsable del Programa Sumar, Agustina Reverdito, licenciada en Nutrición y Cristina Giménez, responsable de Agentes Sanitarios.

“Consideramos oportuno, sobretodo con la llegada de una época con temperaturas más agradables, que las personas con afecciones crónicas puedan contar con un espacio de actividad física donde, además, se pueden tratar temas relacionados a la salud, la alimentación, la adquisición de hábitos saludables, acompañados por profesionales. Pensamos en aquellas personas que, quizás, ya realizan alguna actividad física, pero sobre todo en aquellas que aún no se animan, no encuentran compañía o no logran hacerse de una rutina” expresó la licenciada Reverdito.

“Es importante destacar que todas las personas que participen de las caminatas pasarán por un control para conocer su estado de salud y, en caso de ser necesaria una intervención médica, gestionaremos el turno con el especialista correspondiente dentro de nuestro efector” explicó el Dr. Santiago Focaraccio, director del Centro de Salud “Juan Baggio”.

Para todos aquellos que deseen participar de las Caminatas Saludables, la actividad dará comienzo el martes 17 de septiembre a las 8 horas en el Centro de Salud Juan Baggio, Güemes 1103 y continuarán todos los martes y jueves en el mismo horario.

Turnera

Desde la presente semana, el Centro de Salud, habilitó el sistema de turnos a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Para hacer uso del sistema, comunicarse al 3446- 217030 en el horario de 7:30 a 12:30 horas.