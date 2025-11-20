El 35% de los niños recibe castigos físicos como método de disciplina

Uno Entre Rios | Niños

El 35 % de los niños entre 1 y 14 años recibe castigo físico como método de disciplina, mientras que un 6,6 % ha sido víctima de castigos físicos severos.

20 de noviembre 2025
En el marco del Día Mundial de la Infancia, el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral presentó un informe que establece al 35 % de los niños entre 1 y 14 años recibe castigo físico como método de disciplina.

En el marco del Día Mundial de la Infancia, el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral presentó un informe que ofrece una radiografía preocupante sobre las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en Argentina. El estudio, elaborado por las investigadoras María Sol González, Victoria Bein y Lorena Bolzon, analiza cuatro dimensiones clave para el desarrollo infantil: hábitat, educación, salud y protección frente al maltrato.

Datos oficiales

Uno de los datos más alarmantes del informe es que el 35,4 % de los niños entre 1 y 14 años ha recibido castigo físico como método de disciplina, mientras que un 6,6 % ha sido víctima de castigos físicos severos, como golpes con objetos o palizas. Estas cifras surgen de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS 2019-2020), elaborada por UNICEF y SIEMPRO, y reflejan una realidad que vulnera gravemente los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. El informe también destaca que más del 50 % de los niños ha sido objeto de agresiones verbales, y que solo el 30,6 % recibe métodos de disciplina no violentos, como explicaciones o redirección de conducta.

La evidencia más reciente confirma que la violencia contra la infancia sigue siendo un problema estructural. Según datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), en 2024 los niños, niñas y adolescentes representaron el 30 % de los afectados en casos de violencia doméstica, con una tendencia creciente en los últimos años. Casi 9 de cada 10 víctimas tenía vínculo familiar con el agresor y 6 de cada 10 padecía violencia diaria o semanal. Las formas más frecuentes fueron la violencia psicológica (más del 90 %) y la física (entre el 34 % y el 39 %), seguidas por violencia simbólica, económica y sexual. El grupo más afectado fue el de 6 a 10 años, mientras que entre los adolescentes de 15 a 17 años se registró el 28 % de las lesiones físicas constatadas.

