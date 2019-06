El 10 se mudará a Santa Fe

Retener a Gabriel Carabajal fue uno de los máximos anhelos de Patronato durante el receso y en las primeras semanas de pretemporada. Claro que la dirigencia proyectó este deseo sabiendo cuales eran los obstáculos que debía sortear. Uno de ellos era Godoy Cruz de Mendoza.

Retener a Gabriel Carabajal fue uno de los máximos anhelos de Patronato durante el receso y en las primeras semanas de pretemporada. Claro que la dirigencia proyectó este deseo sabiendo cuales eran los obstáculos que debía sortear. Uno de ellos era Godoy Cruz de Mendoza.

Este escenario conspiraba contra los intereses de la entidad de barrio Villa Sarmiento. El Santo no contaba con los avales económicos para llevar adelante la gestión. No obstante no dejó de mantener esperanzas. Por eso confió que se podía dar el desenlace esperado.

Carabajal comenzó el lunes 10 de junio los trabajos de pretemporada junto al plantel del Rojinegro. El pasado sábado participó del primer ensayo futbolístico que Patronato desarrolló ante la reserva de Unión de Santa Fe. Siendo consciente de la situación contractual, el entrenador Mario Sciacqua envió a escena al cordobés en la segunda mitad de ese cotejo.

Esta semana GC10 comenzó a cerrar su ciclo en Patronato. Su contrato expira el próximo domingo. A partir del próximo lunes tendrá nuevo destino. El mismo será a pocos kilómetros de la capital entrerriana, pero en el mismo nivel.

Unión de Santa Fe será el equipo que contará con los servicios del mediocampista que se ubicó dentro de los tres mayores asistidores en la pasada temporada de la Superliga. La dirigencia del Tatengue está dispuesta a adquirir el porcentaje del pase que pretende Godoy Cruz de Mendoza. Además ofreció un contrato por tres temporadas a Carabajal.

Durante las últimas semanas el mediocampista también había sido sondeado desde Newell´s de Rosario. El cordobés había mantenido contactos telefónico con Frank Darío Kudelka, flamante entrenador de La Lepra. La propuesta lo seducía. Sin embargo la entidad del Parque de la Independencia solamente estaba dispuesto a negociar un préstamo con los propietarios del pase del futbolista. De esta manera perdió la pulseada ante sus pares de Unión.

Reemplazo. Para suplir la salida de Carabajal llegarán dos mediocampistas desde Avellaneda. Uno de ellos es el entrerriano Martín Ojeda. El oriundo de Gualeguaychú debutó en la B Nacional con la camiseta de Ferro en el Torneo de Transición 2016. Al año siguiente se sumó a La Academia. También se integrará Santiago Rosales. Su pase pertenece a Racing, pero viene de actuar en Gimnasia La Plata.