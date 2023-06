Satélite: el ConcorSat de Concordia quiere entrar en órbita

Dichas instituciones son las únicas representante de la provincia de Entre Ríos en la iniciativa que propone a estudiantes de colegios secundarios de todo el país construir una carga útil cuyo tamaño no supere el de una lata de gaseosa y lanzarla en un cohete.

cansat.jpg Objetivo. Del concurso es desarrollar vocaciones tempranas por la actividad espacial. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

Con una convocatoria que totalizó 490 equipos anotados de 23 jurisdicciones, se dieron a conocer los 30 grupos seleccionados para la etapa 4 de la competencia CANSAT Argentina, la iniciativa organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Del total de las inscripciones, un 50% corresponde a escuelas técnicas y el restante a orientadas, mientras que un 57% pertenece a instituciones públicas y un 43% privadas.

En esta próxima etapa, los equipos deberán ir entregando pruebas de avance para dar cuenta del desarrollo de sus cargas útiles. Luego, tendrán una validación final mediante la que se seleccionarán los finalistas de la convocatoria que alcanzarán la etapa 5 que es la campaña de lanzamiento donde los equipos seleccionados viajarán a la provincia de Córdoba donde visitarán las instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera y presenciarán el despegue de su prototipo.

prototipo.jpg Experiencia. En diciembre de 2022, cinco equipos provenientes de CABA, Córdoba, Formosa y Misiones llegaron a la instancia final, lanzaron sus cargas útiles del tamaño de una lata de gaseosa. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

Para conocer detalles de lo realizado, UNO dialogó con el profesor Juan Ignacio Garabuau, de la cátedra Disciplinas Industriales en la escuela Roque González de Santa Cruz y también Ingeniero electricista.

"La idea de participar surgió de un profe de la universidad (UTN, Facultad Regional Concordia) que me avisó de este proyecto y que sabía que trabajaba en el nivel secundario. Cuando me comentó sobre la propuesta de armar un minisatelite del tamaño de una lata de gaseosa le dije que sí, que iba hablar con mis alumnos. Bueno al contarle a los chicos del proyecto algunos accedieron y otros no mostraron interés, y se eligió al grupo según su interés de participar y afrontar el proyecto, ya que incluye varias etapas y una de ella era la escritura del proyecto donde se contó una misión primaria ya proporcionada por CONAE y otra que teníamos que elegir como equipo", explicó el docente.

Los chicos que se entusiasmaron con la actividad pusieron manos a la obra con el profesor Garabuau y Darío León Saleme.

"Los alumnos son del ciclo orientado de 4º, 5º y 6º año del colegio secundario en total son seis, tres del colegio San Roque González de Santa Cruz y los otros tres de la escuela Renacer. Si bien no es habitual que se desarrollen proyectos en conjunto entre las instituciones, salió así porque de una escuela teníamos un par que querían y del otro lado también y no quisimos dejarlos afuera", añadió.

Embed

El grupo de trabajo está integrado por tres alumnos de la escuela Renacer que son Benjamín Kreiser (con el rol de experimentos científicos y difusión), Giuseppe Smitarello (rol de programador), David Chury (electrónica) y tres alumnos de la escuela San Roque González de Santa Cruz que son Magalí Ferreyra (integración y validación), Luciano Madinier (encargado de sistema mecánico y la estructura) y Alcides Hermosid (encargado de sistema de recuperación).

La institución entrerriana presentó el proyecto de su satélite con el nombre de ConcorSat y ahora el grupo recibirá un kit para la construcción, seguimiento y validación de su trabajo. Los permenores de su trabajo se puede seguir a través Instagram.

"Los chicos manifestaron entusiasmo, ganas de tener un nuevo desafío y también miedo de algo nuevo. '¿Y si no me sale?' '¿Si no nos da el tiempo?' fueron unas de las preguntas que surgieron, pero como son un equipo se dividieron las tareas y luego se contaron lo que hicieron. Además de la ayuda que aportamos los profes del proyecto", explicó Garabuau.

También describió la emoción posterior al conocer que habían accedido a la anteúltima etapa y la ansiedad por comenzar armar el satélite. "Cuando les envío el PDF avisándole que quedamos seleccionados quedaron muy alegres. Ahora esperando el kit para ponernos armar el satélite que llega en estos días, lo que sigue bueno es hacer lo que se escribió en el proyecto, se empieza diseñando el paracaídas del satélite, se arma la estructura , se programa la misión primaria de medir temperatura, presión y altitud y se realiza un video para validar esas construcciones y seguir avanzando en la misión secundaria que es medir las frecuencia sonoras del ambiente. Las expectativas están enfocadas en lanzar el satélite en Córdoba y poder probar nuestra misión", finalizó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ConcorSat (@concorsat)

Elegidos

Los 30 equipos seleccionados son: Escuela San Roque González de Santa Cruz de Concordia (Entre Ríos), Escuela San Roque González de Santa Cruz de Concordia (Entre Ríos), Instituto Nuevo Siglo (Río Negro), ORT sede Almagro (Ciudad de Buenos Aires), escuela Nº3088 San Bartolomé de Rosario (Santa Fe), EEST Nº1 “15 de Noviembre” de Buenos Aires, colegio Nº776 “Emmanuel Pueblas Pires” de Chubuy, Escuela Técnica ingeniero Luis Huergo de Ciudad de Buenos Aires, Instituto Técnico de Enseñanza Privado El Obraje de Alta Gracia (Córdoba), Escuela San Roque González de Santa Cruz de Concordia (Entre Ríos), Instituto Técnico de Aguilares (Universidad Nacional de Tucumán), EET Nº3138 “Albert Einstein” de Salta, Colegio Nacional de Buenos Aires, Instituto Técnico Salesiano de Córdoba, Instituto Tecnológico del Comahue (Neuquén), EET Nº3100 “República de la India” de Salta, Colegio León XIII (CABA), Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada de Salta, Colegio Lincoln (Neuquén), UEGP Nº19 Don Bosco de Resistencia (Chaco), Técnica nº461 “General José de San Martín” de Reconquista (Santa Fe), Colegio Nacional de Monserrat (Córdoba), Técnica Nº4 de El Colorado (Formosa), EET 3131 Juana Azurduy de General Güemes (Salta), Escuela Nº643 Granaderos de San Lorenzo (Santa Fe), EETP Nº466 General Manuel Savio de Rosario (Santa Fe), Instituto Técnico La Falda (Córdoba), Instituto Técnico San José de Justiniano Posse (Córdoba), ETec de Godoy Cruz (Mendoza), Centro de Educación Técnica Nº28 de San Carlos de Bariloche (Río Negro), Instituto Industrial Pablo Tavelli de Mar del Plata (Buenos Aires), Instituto Tecnológico San Bonifacio de Lomas de Zamora (Buenos Aires).

satelite.jpg Propuesta. La segunda edición del Cansat contó con la participación de 490 equipos anotados de 23 jurisdicciones. Fueron elegidos 30 equipos, entre ellos el concordiense que representa a Entre Ríos. Imagen ilustrativa/Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación

El año pasado este concurso fue organizado por primera vez en la Argentina por el MINCyT y la CONAE, con la colaboración de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN). Participaron 4.500 estudiantes de 20 provincias del país. En diciembre de 2022, los cinco equipos provenientes de CABA, Córdoba, Formosa y Misiones que llegaron a la instancia final, lanzaron sus cargas útiles del tamaño de una lata de gaseosa en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) de la CONAE, ubicado en la provincia de Córdoba.

Los equipos ganadores del 2022 fueron: “Caelus”, de la Escuela Técnica N°9 D.E 7 "Ing. Luis A. Huergo" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; “electroSix”, del Instituto Técnico San José de la provincia de Córdoba; “gVIE”, del Instituto Técnico Salesiano Villada de Córdoba; “Meraki”, de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 3 de Formosa; y “Ad Astra”, de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 18 de Misiones.