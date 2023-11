Ingeniería: egresados serán distinguidos a nivel nacional

Los candidatos considerados para estos premios deben ser ingenieros egresados con un promedio igual o superior a ocho puntos y que lo hayan conseguido como alumnos regulares, en los años establecidos como normal para la carrera.

ingeniero.jpg Premiado. El decano de la UTN Paraná, Alejandro Carrere, junto al ingeniero sobresaliente, Franco Tonutti. UTN Paraná

Entre los egresados destacados, superando los parámetros descriptos, se encuentran los siguientes profesionales recibidos en altas casas de estudio de la provincia de Entre Ríos: Franco Maximiliano Tonutti Bettoni que representa a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná, Ailén Magalí Charrier de la UTN Regional Concepción del Uruguay, Diego Emanuel Yáñez Omar de la UTN Regional Concordia y Luciano Peretti de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Los premios “Ingeniero Isidoro Marín” a Egresados sobresalientes tienen por objeto evidenciar públicamente a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica reconocida por su universidad y por la academia.

Orgullo para la universidad

Desde la UTN Paraná destacaron el logro alcanzado por Franco Tonutti que tiene 25 años, alcanzó el título de ingeniero civil en 2022 y actualmente se desempeña en Grand Construcciones, donde resuelve presupuestos, certificaciones, realiza dirección de obra y modelado en BIM, entre otras facetas.

“Me sorprendió bastante cuando me llamó Alejandro (Carrere) para decirme de esta distinción, me llena de orgullo, fue un camino bastante sacrificado y dio sus frutos, lo del promedio fue un plus, para mí lo más importante era terminar la carrera al día”, dijo Franco, en oportunidad de recibir, de mano del decano, la notificación correspondiente a la distinción.

ingeniería ambiental utn.jpg

Franco creció en la zona del barrio Las Rosas de Paraná, fue a la escuela Gazzano y completó la secundaria en el Instituto San José Obrero. Un tío de profesión ingeniero civil le acercó la primera noción sobre la carrera que finalmente elegiría, aunque también ayudó la influencia de una docente.

“Siempre me atrajo la construcción y tenía un profe en la secundaria que nos llevó a hacer visitas a obras y me terminó gustando”, indicó.

Con buena base en matemática por la orientación de la escuela secundaria, no tuvo mayores inconvenientes en el ingreso a la carrera, aunque sí se complicó un poco con álgebra y física. En adelante, después de algún que otro sobresalto, transitó el camino de modo impecable hasta que en tercer año lo asaltaron algunas dudas sobre su futura profesión. En esa instancia fue crucial la vida universitaria, el intercambio, la posibilidad de habitar espacios de participación.

“Todo mi grupo de amigos los conocí acá, en la facultad, lo que más nos terminó uniendo fue el participar en ANEIC, conocer el país, recorrer obras, ver un montón de cosas”, dice Franco y evalúa que de ese modo “se terminó de afianzar todo lo que me gustaba de esta carrera”.

En octubre de 2022 recibió su título de grado y ya un año antes estaba trabajando en una constructora. Este 1 de diciembre, de visita por primera vez en Buenos Aires, Franco va a recibir el reconocimiento a su trayecto por la facultad, un premio al esfuerzo invertido y reflejado en su recorrido universitario, de principio a fin.