Vicentin empezó a pagar a sus acreedores tras la homologación del cram down

Se efectivizaron los primeros pagos acordados en la propuesta de cram down homologada para Vicentin SAIC. La empresa envió un comunicado.

20 de enero 2026 · 18:38hs
Tras la homologación judicial de la propuesta de cramdown, Vicentin concretó los primeros pagos a sus acreedores, un paso central dentro del proceso de reestructuración que atraviesa la empresa. Los desembolsos se realizaron luego de que la Justicia aprobara el acuerdo concursal, lo que permitió poner en marcha el cronograma de pagos previsto.

El comunicado de Vicentin

“En el día de ayer (por el lunes), se llevaron a cabo los primeros pagos previstos dentro de la propuesta de cramdown recientemente homologada por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del Juez Fabián Lorenzini”, informó el directorio de la compañía en un comunicado difundido en Santa Fe.

Desde la firma destacaron que este hecho “marca un nuevo y trascendente hito para la Nueva Vicentin Argentina, en el que comienzan a hacerse efectivos los pagos que fueran conformados por los acreedores que adhirieron a las distintas opciones ofrecidas dentro de la propuesta”.

En esta primera etapa, los pagos alcanzaron a las categorías A2 y A3, que contemplan anticipos financieros. “Al momento un total de 664 acreedores recibieron el pago y se continúan procesando los restantes acreedores que pertenecen a estas categorías que están completando la respectiva documentación”, precisó la empresa.

En el caso de la categoría A2 – Abastecimiento Directo con Anticipo Financiero, el esquema está dirigido a productores que optaron por cancelar sus acreencias mediante la entrega de granos.

Según detalló la firma, “comprende a aquellos acreedores que optaron por la entrega de 200 toneladas de soja por cada US$1000 de crédito y que recibirán un anticipo de hasta US$S25.000 que cubra como máximo el 80% de su crédito”.

Además, se aclaró que “esta opción ofrece una recuperación de hasta el 140% de la acreencia y una bonificación de 7 U$S por tonelada tras cubrir el anticipo otorgado”.

Por su parte, la categoría A3 – Fideicomiso con Anticipo Financiero está orientada a quienes decidieron integrar sus créditos a un fideicomiso. En este caso, la empresa indicó que “incluye a todos aquellos acreedores que integraron sus derechos a la conformación de un fideicomiso y que recibirán anticipos de hasta US$ 25.000, hasta un 50% de su crédito”.

Además del avance en el plano concursal, Vicentin informó sobre la situación operativa de sus plantas industriales. “La planta de Ricardone se encuentra funcionando a pleno procesando cerca de 90.000 toneladas mensuales de girasol y sus subproductos”, señaló el comunicado.

En tanto, sobre el complejo de San Lorenzo, explicó que “se están llevando a cabo las tareas de actualización y mantenimiento durante la parada anual programada, para lo cual ya se están implementando las inversiones que fueran comprometidas a tal fin”.

Por último, el directorio de la empresa indicó que “se encuentran en proceso de análisis y evaluación todas las unidades de negocio del grupo con el objetivo de avanzar en una pronta puesta en valor y reactivación de las mismas”.

