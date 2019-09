Tras las medidas, el dólar baja a $59 en la city porteña

En el arranque de la jornada el dólar saltó casi $2 y alcanzó los $63,98, pero luego recortó fuerte para quedar en $59 en la city porteña, según el promedio de Ámbito, lo que representa una baja de 84 centavos con respecto al viernes.

En el segmento mayorista, el dólar baja a $59, lo que es una cotización de 4% menos que la semana pasada.

LA COTIZACIÓN DEL DOLAR EN PARANÁ

Mediante un cepo parcial, el Gobierno restringió la compra de moneda norteamericana, y además obligó a los exportadores a liquidar las divisas en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities), entre otras medidas.

Además, realizó otros anuncios tales como impedir a los bancos el giro de dólares al exterior sin autorización previa.

Las medidas se dan en el marco de un dólar desbocado, que no encuentra techo pese a que el Banco Central sacrifica reservas para contenerlo. Entre ventas y fugas, la entidad perdió más de u$s12.000 millones desde las PASO.

En tanto, el Gobierno explicó que las nuevas medidas en materia cambiaria, como el límite a la compra de divisas, buscan proteger al ahorrista ante un escenario complicado y de alta volatilidad.

Entre esos límites en el mercado de cambios para proteger al ahorrista se destaca los siguientes puntos:

* Nadie está limitado para extraer dólares de sus cuentas, ni personas físicas ni jurídicas.

* No hay ningún impedimento al comercio exterior.

* No hay restricciones sobre viajes.

* Se prohíbe el acceso al mercado de cambios para el pago de deudas y otras obligaciones en moneda extranjera concertadas a partir de la fecha.

Personas humanas

* Las personas físicas (residentes) no podrán comprar más de u$s 10.000 por mes.

* No podrán realizarse transferencias de fondos de cuentas al exterior de más de u$s 10.000 por persona por mes.

* Las personas físicas no residentes no podrán comprar montos superiores al equivalente a u$s 1.000 mensuales.

Personas Jurídicas

* Los exportadores tienen que vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities)

* No hay restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento.

* Las empresas no podrán comprar dólares para atesorar.

* Casas y agencias de cambio no podrán incrementar (sin conformidad del BCRA) sus tenencias en moneda extranjera respecto a agosto de 2019.

Fuente: Ámbito