Trabajadores que cobren el bono no podrán comprar dólares

La ministra Olmos advirtió que habrá multas para las empresas que no paguen el bono de 60.000 pesos. Habrá restricciones para la compra de dólares.

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Kelly Olmos, brindó precisiones este martes sobre el bono de 60.000 pesos por única vez, en dos pagos, que dispuso el gobierno nacional para los trabajadores. Entre otros detalles de la medida, dijo que quienes perciban la suma fija no podrán comprar dólares en el marcado de cambios.

La funcionaria convocó a los gremios a "acompañar" las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, y además les pidió su participación para "identificar a las empresas" que no cumplan con el pago de la suma fija. Adelantó que "se aplicarán multas" para las empresas que no efectivicen estas asignaciones.

"Las empresas que no paguen, tendrán una infracción. Van a tener que pagar -el bono- y encima una multa", dijo en la radio online Futurock, y además recordó que existen canales para realizar denuncias anónimas si se verifican casos de incumplimientos por parte de los empresarios.

Olmos sostuvo que "es necesario el acompañamiento de los gremios para identificar a las empresas" que incumplen con las medidas anunciadas. "Las críticas de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y demás cámaras o empresarios son legítimas, aunque algunos salen a declarar antes de analizar, por una cuestión de prejuicio", sostuvo la titular de la cartera laboral en declaraciones formuladas, en este caso, a Radio Provincia.

Al ser consultada sobre si los trabajadores del sector privado o público que perciban el bono quedarán imposibilitados de comprar dólares, Olmos respondió: "No podrán comprar. En los casos de recursos que pone el Estado, nosotros queremos que esto no vaya a la brecha (cambiaria en el mercado de divisas), queremos que vaya al consumo", remarcó en declaraciones con la radio on line Urbana Play.

Para comprar el cupo de 200 dólares mensuales para atesoramiento se debe pagar al tipo de cambio oficial más 30% de Impuesto PAIS y 35% de retención a cuenta de Bienes Personales el Impuesto a las Ganancias. Existe ya una larga lista de personas que no pueden acceder al mercado de dólar oficial, entre ellos quienes reciben subsidios a la luz y el gas o cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Por otra parte, el gobernador Gustavo Bordet se refirió a la suma fija para trabajadores y advirtió que la provincia tiene "su propio sistema de paritarias", por lo cual no estarán alcanzados los empleados públicos provinciales.

En el paquete de anuncios realizados por el ministro de Economía el domingo último, se incluye el pago de una suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas para trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado con ingresos netos menores a los 400.000 pesos.

En ese marco, Olmos aclaró que la "suma fija de 60.000 pesos es para acompañar a los trabajadores en el impacto de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que trajo el macrismo a la Argentina", en referencia al crédito con el organismo que pidió el Gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio (JxC).

"La idea es poder compensar el salto inflacionario por la devaluación (efectuada el pasado 14 de agosto). En las microempresas, emprendimientos de hasta 10 trabajadores, el Estado asume el 100% del costo; en aquellas pymes de hasta 110 o 120 trabajadores, el Estado concurre con el 50% del costo; y en las medianas y grandes, deben absorberlo ellas", explicó la ministra.

Por otro lado, Kelly Olmos consideró que en la Argentina "hay dos proyectos" en pugna que se medirán en las próximas elecciones presidenciales del 22 de octubre.

"El proyecto del Gobierno es de la producción y el trabajo. Las dos oposiciones, en cambio, proponen el ajuste con represión como hizo - la candidata a presidenta por JxC- Patricia Bullrich cuando como ministra de Trabajo recortó 13 puntos los salarios", concluyó.

El anuncio de Massa

El domingo Sergio Massa anunció lo siguiente sobre el pago de la suma fija:

Empleados del Sector Privado:

* Suma fija de $60.000 pagadera en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias.

* Para trabajadores con salarios netos de hasta $400 mil mensuales.

* El Estado asume el costo mediante al pago a cuenta de contribuciones de Micro (100%) y Pequeñas Empresas (50%)

Total de beneficiados: 5,5 millones de trabajadores.

Empleados del Sector Público:

* Suma fija de $60.000 pagadera en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias.

* Para trabajadores con salarios netos de hasta $400 mil mensuales.