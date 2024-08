Retenciones impositivas de los comercios: por qué se eliminaron

El Estado ya no tendrá la obligación de contratar empresas públicas

En qué consiste la eliminación de la retención impositiva

Aquellos pagos inferiores a 10.000 UVAs, que a finales de agosto se traducen en aproximadamente 11.300.000 pesos, quedarían exentos de estas retenciones. “Se esperaba que la reglamentación estableciera un umbral hasta el cual no se aplicarían retenciones, con impuestos retenidos solo para pagos que superaran esa cifra”, dijo.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo dispuso que el Ministerio de Economía “instruya a la AFIP para eliminar las retenciones de IVA y Ganancias en su totalidad”. Y agregó: “Esta medida implica una mejora general del 4% en lo que cobran las empresas por pagos con tarjeta de crédito, ya que antes se retenían un 3% de IVA y un 1% de Ganancias”.

Para qué se llamó a las provincias

En continuidad con el tema, Domínguez mencionó que el paquete fiscal también hizo un llamado a las provincias y a CABA para que consideren adoptar medidas similares a las del paquete fiscal. No obstante, “hasta el momento no se modificaron legislaciones provinciales y no se hicieron anuncios concretos al respecto”, aclaró. Y siguió: “La adopción de estas medidas dependerá de la situación financiera de las provincias y la CABA, ya que podrían estar renuentes a implementar reducciones si esto afecta significativamente sus ingresos”.

Cómo impactará en la recaudación nacional

Con respecto al impacto en la recaudación nacional por la eliminación de estas retenciones, el tributarista aseguró que, “se compensará con el aumento de ingresos derivados de otras medidas fiscales, como el adelanto del impuesto a las Ganancias y el blanqueo de capitales”. Y cerró: “Con una gran cantidad de pagos esperados para septiembre, se prevé que la reducción del impuesto PAÍS y otras medidas similares permitirán al gobierno mantener el equilibrio fiscal”.